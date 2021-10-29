https://tr.sputniknews.com/20211029/sarigul-8-milyon-issizin-oldugu-bir-ulkede-bu-mesele-is-begenmiyorlar-diyerek-gecistirilemez-1050284727.html

Sarıgül: 8 milyon işsizin olduğu bir ülkede bu mesele iş beğenmiyorlar diyerek geçiştirilemez

Sarıgül: 8 milyon işsizin olduğu bir ülkede bu mesele iş beğenmiyorlar diyerek geçiştirilemez

TDP Genel Başkanı Sarıgül, ""İşsizliği, işsizin sorunu ve suçu olarak görmek yanlış olur. İşsizlik toplumsal bir sorundur. 8 milyon işsizin olduğu bir ülkede... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T00:25+0300

2021-10-29T00:25+0300

2021-10-29T00:29+0300

türkiye

abd

joe biden

mustafa sarıgül

isparta

akdeniz

türkiye değişim partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Isparta'daki programı kapsamında Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ile Esnaf, Uzman Çavuşlar Federasyonu'nu ziyaret etti.Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ziyaretinde yerel basının önemini ve yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini belirten Sarıgül, "İnşallah iktidara gelecek ve mahalli basının gelirlerinin artmasını sağlayacağız" dediTDP'nin halkın sorunlarını bilen bir parti olduğuna dikkati çeken Sarıgül şöyle devam etti:'Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir'Tarımla uğraşanların küstürülmemesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, çiftçiye makul fiyatlarda gübre temin edilmesini de dile getirdi.'ABD Başkanı'nın Türkiye'de hangi partilere destek verdiğini açıklaması lazım'Sarıgül, ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları bozacak tek parti olduklarını iddia ederek şöyle konuştu:Sarıgül ayrıca Süleyman Demirel Anıt Mezarı ve Müzesini de ziyaret etti.

türkiye

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