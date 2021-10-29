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Selvi: Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin olması tek kelimeyle yanlış
Selvi: Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin olması tek kelimeyle yanlış
Abdulkadir Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. O... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:26+0300
2021-10-29T12:31+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
linç girişimi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlettiği videoda Ankara Çubuk'taki linç girişimi görüntülerinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.'Saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu'Selvi, yazısında şunlara yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20211027/cumhurbaskani-erdogan-hdp-chpye-cagri-yapti-chpnin-hdpye-agzinin-payini-vermesi-beklenirdi-1050222910.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, linç girişimi

Selvi: Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin olması tek kelimeyle yanlış

12:26 29.10.2021 (güncellendi: 12:31 29.10.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. O saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlettiği videoda Ankara Çubuk'taki linç girişimi görüntülerinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

'Saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu'

Selvi, yazısında şunlara yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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