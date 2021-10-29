Selvi: Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin olması tek kelimeyle yanlış

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı."