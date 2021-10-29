https://tr.sputniknews.com/20211029/sosyal-medya-tartismasi-parkta-kavgaya-donustu-cevredekiler-zor-ayirdi-1050293589.html

Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı

Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı

Antalya'da iki genç kızın sosyal medyada başlayan tartışması parkta yumruklu kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasını arkadaşları ayırmakta zorlanırken o anlar cep... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

antalya

serik

kavga

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

antalya

serik

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, serik, kavga