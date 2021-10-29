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https://tr.sputniknews.com/20211029/sosyal-medya-tartismasi-parkta-kavgaya-donustu-cevredekiler-zor-ayirdi-1050293589.html
Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı
Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı
Antalya'da iki genç kızın sosyal medyada başlayan tartışması parkta yumruklu kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasını arkadaşları ayırmakta zorlanırken o anlar cep... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
antalya
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
antalya
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antalya, serik, kavga

Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı

11:46 29.10.2021
© İHAAntalya'da sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü
Antalya'da sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Antalya'da iki genç kızın sosyal medyada başlayan tartışması parkta yumruklu kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasını arkadaşları ayırmakta zorlanırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü.
Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek kavgaya tutuştular.
Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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