Su-57 üretiminde artırılmış gerçeklik kullanılacak

Birleşik Uçak Şirketi (OAK) çatısı altında faaliyet gösteren Komsomolsk-na-Amure Uçak Fabrikası’nın baş programcısı Valeriy Timohin, “Teknoloji, özel AR cihazlarının kullanımını içeriyor. Bu cihazlar sayesinde uçağın dijital modelini gerçek uçak üzerine yerleştirmek mümkün. Bu fonksiyon, montaj işlemi sırasında uçak parçalarının doğru konumunu görselleştirmeye yardımcı olacak. Yani çalışma alanındaki teknik işlemlerin yerine getirilme hassasiyetini en üst düzeye çıkaracak ve uygulama sürelerini azaltacak” açıklamasında bulundu.Timohin, “Ayrıca bu teknoloji yardımıyla, uçağı kaplama çalışmalarına hazırlarken boya konturlarının görselleştirilmesi planlanıyor” diye ekledi.OAK’tan yapılan açıklamada, “Halihazırda pilot proje kapsamında, artırılmış gerçeklik teknolojileri yardımıyla araçların genel teknik incelemesi yapılıyor. Gelecekte teknolojinin seri üretimde montaj ve boyama sürecinde kullanılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.Şirketin üretim ve teknik gelişimden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Dmitriy Bloşinskiy, “Temel uçak programlarımızdan birkaçı birden seri üretim eşiğinde bulunuyor. Yakın gelecek için ana üretim görevi, üretimi katlayarak hızlandırmak. Bunun için şirketin tüm tesislerinde eşit düzeyde yüksek üretim kültürü sağlamak önemli” diye konuştu.Çok maksatlı 5. nesil savaş uçağı Su-57, uzak ve yakın mesafedeki tüm hava hedeflerini yok etmek, hava savunma sistemlerini aşarak kara ve denizdeki hedeflere saldırı düzenlemek amacıyla geliştirildi. Uçağın ilk uçuşu 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti.İlk seri Su-57 savaş uçağı 2020 sonunda Rus ordusunun hizmetine sunulmuştu. 2024’te 22 adet Su-57 uçağının daha ordunun hizmetine teslim edilmesi bekleniyor. 2028’e kadar 76 adet Su-57 üretilmesi planlanıyor.
Rusya yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçağının seri üretiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.
Birleşik Uçak Şirketi (OAK) çatısı altında faaliyet gösteren Komsomolsk-na-Amure Uçak Fabrikası’nın baş programcısı Valeriy Timohin, “Teknoloji, özel AR cihazlarının kullanımını içeriyor. Bu cihazlar sayesinde uçağın dijital modelini gerçek uçak üzerine yerleştirmek mümkün. Bu fonksiyon, montaj işlemi sırasında uçak parçalarının doğru konumunu görselleştirmeye yardımcı olacak. Yani çalışma alanındaki teknik işlemlerin yerine getirilme hassasiyetini en üst düzeye çıkaracak ve uygulama sürelerini azaltacak” açıklamasında bulundu.
Timohin, “Ayrıca bu teknoloji yardımıyla, uçağı kaplama çalışmalarına hazırlarken boya konturlarının görselleştirilmesi planlanıyor” diye ekledi.
OAK’tan yapılan açıklamada, “Halihazırda pilot proje kapsamında, artırılmış gerçeklik teknolojileri yardımıyla araçların genel teknik incelemesi yapılıyor. Gelecekte teknolojinin seri üretimde montaj ve boyama sürecinde kullanılması planlanıyor” ifadesine yer verildi.
Şirketin üretim ve teknik gelişimden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Dmitriy Bloşinskiy, “Temel uçak programlarımızdan birkaçı birden seri üretim eşiğinde bulunuyor. Yakın gelecek için ana üretim görevi, üretimi katlayarak hızlandırmak. Bunun için şirketin tüm tesislerinde eşit düzeyde yüksek üretim kültürü sağlamak önemli” diye konuştu.
Çok maksatlı 5. nesil savaş uçağı Su-57, uzak ve yakın mesafedeki tüm hava hedeflerini yok etmek, hava savunma sistemlerini aşarak kara ve denizdeki hedeflere saldırı düzenlemek amacıyla geliştirildi. Uçağın ilk uçuşu 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti.
İlk seri Su-57 savaş uçağı 2020 sonunda Rus ordusunun hizmetine sunulmuştu. 2024’te 22 adet Su-57 uçağının daha ordunun hizmetine teslim edilmesi bekleniyor. 2028’e kadar 76 adet Su-57 üretilmesi planlanıyor.