https://tr.sputniknews.com/20211029/sudandaki-darbenin-lideri-abdulfettah-burhan-en-gec-bir-hafta-icinde-basbakan-atanacak-1050290157.html

Sudan'daki darbenin lideri Abdulfettah Burhan: En geç bir hafta içinde başbakan atanacak

Sudan'daki darbenin lideri Abdulfettah Burhan: En geç bir hafta içinde başbakan atanacak

Sudan'da hafta başında gerçekleştirilen askeri darbenin lideri Abdulfettah Burhan, en geç bir hafta içinde başbakan ve Egemenlik Konseyi atamasının... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T09:13+0300

2021-10-29T09:13+0300

2021-10-29T09:13+0300

dünya

sudan

darbe

atama

abdulfettah burhan

sudan egemenlik konseyi

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Sudan'da bu haftanın başlarında meydana gelen askeri darbenin lideri olan Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, ileriki dönemde atacakları adımlara dair bilgi verdi.Sputnik'e konuşan Burhan, 'en geç bir hafta içinde' başbakan ve Egemenlik Konseyi mensuplarının atanacağını belirtti.Burhan, konuya ilişkin, "Umuyorum ki bu, birkaç gün veya en geç bir hafta içinde yapılır" ifadelerini kullandı.Salı günü Sudan ordusu, Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymuştu.Darbe sonrasında binlerce insan sokaklara dökülürken askeri yönetim ülkede olağanüstü hal ilan etme kararı almıştı.

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sudan, darbe, atama, abdulfettah burhan, sudan egemenlik konseyi