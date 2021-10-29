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https://tr.sputniknews.com/20211029/suudi-arabistan-lubnan-buyukelcisini-sinirdisi-ediyor-1050312232.html
'Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisini sınırdışı ediyor'
'Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisini sınırdışı ediyor'
Suudi Arabistan'ın Lübnan büyükelçisini istişareler için çağırdığı ve 48 saat içinde krallığı terk etmesini istediği belirtildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T20:32+0300
2021-10-29T20:32+0300
2021-10-29T20:32+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan
'Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisini sınırdışı ediyor'
Suudi Arabistan'ın Lübnan büyükelçisini istişareler için çağırdığı ve 48 saat içinde krallığı terk etmesini istediği belirtildi.