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https://tr.sputniknews.com/20211029/taksi-sorununa-tepki-gosteren-ezgi-mola-belediye-otobusunden-fotograf-paylasti-1050287420.html
Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı
Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı
İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünü kullandı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T03:00+0300
2021-10-29T03:00+0300
2021-10-29T03:04+0300
yaşam
istanbul
türkiye
taksi
ezgi mola
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İstanbul'daki taksi sorunundan oyuncu Ezgi Mola da nasibini aldı. Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi. Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı.Oyuncu paylaşımında "Alın taksinizi başınıza çalın" notunu yazdı.
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Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı 03:00 29.10.2021 (güncellendi: 03:04 29.10.2021)
İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünü kullandı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul'daki taksi sorunundan oyuncu Ezgi Mola da nasibini aldı. Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi. Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı.
Oyuncu paylaşımında "Alın taksinizi başınıza çalın" notunu yazdı.