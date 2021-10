https://tr.sputniknews.com/20211029/taliban-rusyadan-kovid-19-asisi-talep-etti-1050304596.html

Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti

Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Kalender İbad, Rusya'dan koronavirüs aşısı istediklerini söyledi. İbad'ın çağrısına Rus vekil Çepa'dan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:00+0300

2021-10-29T17:00+0300

2021-10-29T17:00+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

talep

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1043131730_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_92c91bb62b0d2306fd6d7e26cb8a5306.jpg

Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle ilaç, aşı ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanan Afganistan'da geçici hükümet, koronavirüsle mücadele için aşı arayışına girdi.Rusya'dan koronavirüsü aşısı talep ettiklerini belirten İbad, "Hem Rusya'dan hem de bize koronavirüsle mücadelede yardım etmek isteyen herhangi bir ülkeden aşı almaya ilgi gösteriyoruz" dedi.İbad, Afganistan için her türlü yardımın değerli olacağını kaydetti.'Yardım eli uzatabiliriz'İbad'ın çağrısına yanıt veren Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Rusya'nın bu konuda Afganistan'a yardım eli uzatabileceğini belirtti.Çepa, "Her türlü yardımı ve desteği sunacağımızı düşünüyorum. Dünyada aşılı kişi sayısı ne kadar fazla olursa, yeryüzünde hayat o kadar daha iyi ve sakin olur. Aşı konusunda tüm ülkelere ve insanlara her türlü yardımı sunmalıyız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/dunya-gida-programi-afganistandaki-acliga-dikkat-cekti-felaket-icin-geri-sayim-yapiyoruz-1050163693.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, talep, aşı