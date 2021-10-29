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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/taliban-rusyadan-kovid-19-asisi-talep-etti-1050304596.html
Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti
Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti
Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Kalender İbad, Rusya'dan koronavirüs aşısı istediklerini söyledi. İbad'ın çağrısına Rus vekil Çepa'dan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:00+0300
2021-10-29T17:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
talep
aşı
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Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle ilaç, aşı ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanan Afganistan'da geçici hükümet, koronavirüsle mücadele için aşı arayışına girdi.Rusya'dan koronavirüsü aşısı talep ettiklerini belirten İbad, "Hem Rusya'dan hem de bize koronavirüsle mücadelede yardım etmek isteyen herhangi bir ülkeden aşı almaya ilgi gösteriyoruz" dedi.İbad, Afganistan için her türlü yardımın değerli olacağını kaydetti.'Yardım eli uzatabiliriz'İbad'ın çağrısına yanıt veren Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Rusya'nın bu konuda Afganistan'a yardım eli uzatabileceğini belirtti.Çepa, "Her türlü yardımı ve desteği sunacağımızı düşünüyorum. Dünyada aşılı kişi sayısı ne kadar fazla olursa, yeryüzünde hayat o kadar daha iyi ve sakin olur. Aşı konusunda tüm ülkelere ve insanlara her türlü yardımı sunmalıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/dunya-gida-programi-afganistandaki-acliga-dikkat-cekti-felaket-icin-geri-sayim-yapiyoruz-1050163693.html
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rusya, talep, aşı

Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti

17:00 29.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girkoronavirüs, Sputnik V, aşı, Rusya
koronavirüs, Sputnik V, aşı, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin Sağlık Bakanı Kalender İbad, Rusya'dan koronavirüs aşısı istediklerini söyledi. İbad'ın çağrısına Rus vekil Çepa'dan yanıt geldi.
Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle ilaç, aşı ve tıbbi malzeme kıtlığı yaşanan Afganistan'da geçici hükümet, koronavirüsle mücadele için aşı arayışına girdi.
Rusya'dan koronavirüsü aşısı talep ettiklerini belirten İbad, "Hem Rusya'dan hem de bize koronavirüsle mücadelede yardım etmek isteyen herhangi bir ülkeden aşı almaya ilgi gösteriyoruz" dedi.
İbad, Afganistan için her türlü yardımın değerli olacağını kaydetti.

'Yardım eli uzatabiliriz'

İbad'ın çağrısına yanıt veren Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Rusya'nın bu konuda Afganistan'a yardım eli uzatabileceğini belirtti.
Çepa, "Her türlü yardımı ve desteği sunacağımızı düşünüyorum. Dünyada aşılı kişi sayısı ne kadar fazla olursa, yeryüzünde hayat o kadar daha iyi ve sakin olur. Aşı konusunda tüm ülkelere ve insanlara her türlü yardımı sunmalıyız" dedi.
Taliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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