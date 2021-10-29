Tarım Bakanı Pakdemirli: Cumhur İttifakı haricinde ortaya ciddi plan, proje, vizyon koyan parti yok

“2023 seçimleriyle alakalı benim ana düşüncem şudur 100 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktık. Cumhur İttifakı burada Başkanlık sistemini savundu ve onu getirdi. Şu anda da bazı eksiklikleri olmasına rağmen Başkanlık sisteminin neticelerini gördük. Olumlu etkilerini de görüyoruz en azından yönetimsel olarak. Vatandaşımız hissetmesi belli bir zaman alacaktır belki ama en azından Ankara’da işler daha kolaylaştı diyebiliriz.

Bu anlamda 2023 seçimlerinde bizim perspektifimizden bu işin devamı önemli diye düşünüyorum. Yoksa bütün partilerin hepsi vatandaşa hizmet için var. Benim gördüğüm kadarıyla da Cumhur İttifakı haricinde ortaya ciddi bir plan, program, strateji, vizyon, hedef koyan bir parti yok. Sürekli olarak iktidardaki partiyi kötüleyerek bir yere gelmeyi amaçlayan bir politika izleniyor şu anda. Bu her ne kadar vatandaşın kafasının karışması gibi algılansa da vatandaş en nihayetinde sandığa gittiği zaman doğru cevabı buluyor. Bütün adaylar vatandaşa hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır iktidarda olması tesadüf değil. Burada hizmet siyasetini öne koyuyor. Bizim parti olarak belki bunları anlatmada eksikliklerimiz olabilir çünkü çok sayıda hizmet yapılıyor. İktidardasınız, çok sayıda hizmet yapılıyor ve bunları anlatmak yerine diğer hizmetlerin peşinden koşmaya gidiyorsunuz. Ama 2023 seçimleriyle alakalı ben tekrar vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın lehinde 2028’e kadar olumlu bir oy kullanacağını düşünüyorum.”