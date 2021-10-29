TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var

Türkiye'de mezhep farklılıkları var mı? Var. Türkiye'de farklı dinlere mensup olanlar var mı? Var. Peki, devlet laik olmasa herkes kendi inancını nasıl koruyacak, herkes kendi inancının gereğini nasıl yerine getirecek? Laiklik, hiç kimsenin dini, inancı veya mezhebi nedeniyle ayrımcılık görmemesi demektir. Bunun kime ne zararı var? Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur.