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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T23:53+0300
2021-10-29T23:53+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
29 ekim cumhuriyet bayramı
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Denizli il binasında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet, şükran, sevgi ve saygıyla andığını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:'Cumhuriyet, bizi kula kul olmaktan kurtardı''Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur''Ben şoför Hakkı'nın oğluyum, Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili, belediye başkanı oldum''Allah, Cumhuriyeti kuranlardan bin kere razı olsun'
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türkiye, mustafa sarıgül, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türkiye değişim partisi (tdp)

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var

23:53 29.10.2021
© DHATDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© DHA
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Denizli il binasında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnet, şükran, sevgi ve saygıyla andığını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Cumhuriyeti hala içine sindiremeyenler var. Fırsat buldukları her an cumhuriyetimizi hedef alıyorlar. Son zamanlarda anayasamızın ilk dört maddesini hedef aldılar. Anayasamızın ilk dört maddesi bu kişileri neden rahatsız ediyor, neyi tartışmak istiyorlar? Bu maddeler ne diyor? Devletimiz, cumhuriyet olsun diyor, olmasın mı? Cumhuriyet olmasa, kendi kendimizi yönetme hakkını nasıl kullanacağız?”

'Cumhuriyet, bizi kula kul olmaktan kurtardı'

Cumhuriyet, bizi kula kul olmaktan kurtardı. Cumhuriyet, bizi bu ülkenin eşit yurttaşı yaptı. Toplumda huzur olsun, milli dayanışma ve adalet olsun istiyor. Bunun nesi kötü? Devlet, insan haklarına saygılı olsun diyor. Olmasın mı? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir, diyor. Demokrasi olmasın mı, hukuk devleti olmasın mı, sosyal devlet olmasın mı? Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanların asıl dertleri laikliktir. Devletin laik olmasını içlerine sindiremiyorlar. Asıl dertleri laiklik.

'Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur'

Türkiye'de mezhep farklılıkları var mı? Var. Türkiye'de farklı dinlere mensup olanlar var mı? Var. Peki, devlet laik olmasa herkes kendi inancını nasıl koruyacak, herkes kendi inancının gereğini nasıl yerine getirecek? Laiklik, hiç kimsenin dini, inancı veya mezhebi nedeniyle ayrımcılık görmemesi demektir. Bunun kime ne zararı var? Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunmak, bu topraklarda yaşayan herkesin boynunun borcudur.

'Ben şoför Hakkı'nın oğluyum, Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili, belediye başkanı oldum'

Ben şoför Hakkı'nın oğluyum. Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili oldum, cumhuriyet sayesinde belediye başkanı oldum. Bir araya geldik. Biz bu ülkeyi daha iyi yönetiriz dedik, parti kurduk. Bunlar hep cumhuriyet sayesinde oldu.

'Allah, Cumhuriyeti kuranlardan bin kere razı olsun'

Cumhuriyet sayesinde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerden ezan sesi yükseliyor. Cumhuriyet sayesinde özgürce yaşıyoruz. Allah cumhuriyeti kuranlardan bin kere razı olsun. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Sağ olasın Atatürk!
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