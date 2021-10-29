https://tr.sputniknews.com/20211029/tgs-fox-tv-cumhuriyet-ve-ankadan-meslektaslarimiz-anitkabire-alinmadi-1050302253.html

TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı

TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, 29 Ekim törenini takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:51+0300

2021-10-29T15:51+0300

2021-10-29T15:51+0300

türkiye

türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)

29 ekim

türkiye gazeteciler sendikası (tgs)

anıtkabir

29 ekim cumhuriyet bayramı

gazeteci

doğan şentürk

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Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine FOX TV, ANKA ve Cumhuriyet gazetesi muhabirlerinin alınmadığı belirtildi. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, TGC ve TGS uygulamaya tepki gösterdi.'Ayrımcılığa son verin'TGS'den yapılan paylaşımda, "Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin" denildi.'Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir'TGC'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhuriyet Bayramı iktidarın tekelinde değildir" denildi ve şu ifadelere yer verildi: “İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”'Sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulması'Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Şentürk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FOX Haber'in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…" ifadesini kullandı.

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