Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/tgs-fox-tv-cumhuriyet-ve-ankadan-meslektaslarimiz-anitkabire-alinmadi-1050302253.html
TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, 29 Ekim törenini takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:51+0300
2021-10-29T15:51+0300
türkiye
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
29 ekim
türkiye gazeteciler sendikası (tgs)
anıtkabir
29 ekim cumhuriyet bayramı
gazeteci
doğan şentürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302201_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_a51da400c20fab06064467a7dc736477.jpg
Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine FOX TV, ANKA ve Cumhuriyet gazetesi muhabirlerinin alınmadığı belirtildi. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, TGC ve TGS uygulamaya tepki gösterdi.'Ayrımcılığa son verin'TGS'den yapılan paylaşımda, "Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin" denildi.'Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir'TGC'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhuriyet Bayramı iktidarın tekelinde değildir" denildi ve şu ifadelere yer verildi: “İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”'Sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulması'Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Şentürk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FOX Haber'in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…" ifadesini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302201_237:0:1120:662_1920x0_80_0_0_5e74c1732c93026dc38eed8939e432f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), 29 ekim, türkiye gazeteciler sendikası (tgs), anıtkabir, 29 ekim cumhuriyet bayramı, gazeteci, doğan şentürk

TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı

15:51 29.10.2021
© AA20 Ekim 2021 - Anıtkabir
20 Ekim 2021 - Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, 29 Ekim törenini takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA muhabirlerinin Anıtkabir'e alınmadığını belirtildi.
Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine FOX TV, ANKA ve Cumhuriyet gazetesi muhabirlerinin alınmadığı belirtildi. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, TGC ve TGS uygulamaya tepki gösterdi.

'Ayrımcılığa son verin'

TGS'den yapılan paylaşımda, "Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin" denildi.

'Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir'

TGC'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhuriyet Bayramı iktidarın tekelinde değildir" denildi ve şu ifadelere yer verildi:
“İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.
Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.
Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.
Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.
Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.
İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

'Sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulması'

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Şentürk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FOX Haber'in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…" ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58Yunan basınından Merkel’e: Bize 322 milyar borçlusunuz
15:53'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
15:51TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
15:39CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var
15:39FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı
15:36Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı
15:35AB, 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler' listesini güncelledi
15:33Taliban'dan Avrupa'ya çağrı: Dondurduğunuz rezervleri bırakın, kadınların eğitimine izin veririz
15:26Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi
15:18İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız
15:14Müteahhitlerden tapu oyunu: Aynı daireyi birçok kişiye sattılar
15:08Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
15:07Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu
15:04Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
14:46'Kovid-19'un etkileri uzun süre devam ediyor'
14:42OECD raporu: Pandemi nedeniyle zengin ülkelere göç ciddi miktarda azaldı
14:40Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak
14:34Fransa hükümeti: ABD ile işbirliğini yeniden başlatma niyetindeyiz
14:17Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı
14:17Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir köye insani yardım götürdü