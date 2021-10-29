https://tr.sputniknews.com/20211029/turk-kizilay-genel-baskani-kinik-uc-cocuk-denge-demek-1050311450.html

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Üç çocuk, denge demek

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Üç çocuk, denge demek

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türkiye'de nüfus artış hızının yavaşladığını ve toplumun yaşlandığını, genç nüfusun ise azaldığını belirterek... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T20:03+0300

2021-10-29T20:03+0300

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türkiye

kerem kınık

çocuk

türk kızılayı

aile

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Adana'daki bir otelde Türk Kızılay yöneticileri ve gönüllülerin katılımıyla düzenlenen "Kızılay Ailesi Teşkilat Buluşması"nda, kuruluşlarına her yıl 2 milyon bağışçının 6 milyon kez bağışta bulunduğunu, toplumun güvenine layık olmak zorunda olduklarını söyledi.Bağışların önemini anlatan Kınık, "Bu da merhamet çınarının, iyilik köprüsünün sağlam ve toplumun içinde kadim olduğunu, onun güvenli bir köprü olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.'Her ailenin bir afet planı olacak'Kınık, Türkiye'deki doğal afet risklerinden bahsederek, şöyle dedi:'Bu toprakların genç ve sağlıklı bedenlere ihtiyacı var'Toplumun yüzde 30'unun obezitenin pençesinde boğuştuğunu ifade eden Kınık, bu durumun şeker, kanser ve diğer hastalıklara yol açabildiğini anlattı.Kınık, sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı aktivitenin toplumda yaygınlaşmasının zorunluluğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Cumhurbaşkanımızın 'en az 3 çocuk' demesi bu temele dayanıyor'Türkiye'de nüfus artış hızının yavaşladığını ve toplumun yaşlandığını, genç nüfusun ise azaldığını dile getiren Kınık, "Cumhurbaşkanımızın 'en az 3 çocuk' demesi bu temele dayanıyor. Üç çocuk, denge demek. Bunun altı ise yaşlanan, hastalık ve bakım yüküyle daha fazla mücadele eden toplumlar demek. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan bir toplum için gayret sarf etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.Kınık, kadının doğası gereği merhamet, koruma ve iyilikle beraber dünyaya geldiğini belirterek, "Biz de kadınlarımızın Hilal-i Ahmer'in şemsiyesi altında daha fazla yer almasını istiyoruz. Kızılay’da kadına çok iş düşüyor. Kadınları her zaman destekleyeceğiz ama yönetim kademelerinde kadınların mutlaka tanımlanmış, ayrılmış yerleri olacak. Zaten kadınlarımız bunları hak ediyor. Biz erkekler buna engel olmasak yeter. Onlar zaten hak ettikleri yerlere gelir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210822/turk-kizilaydan-genel-baskan-kinik-hakkindaki-iddialara-yanit-1048226383.html

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kerem kınık, çocuk, türk kızılayı, aile