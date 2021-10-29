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https://tr.sputniknews.com/20211029/yayalara-carpmamak-icin-durunca-zincirleme-kaza-oldu-1050307228.html
Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu
Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu
Karabük’te yayaya yol vermek için duran iki araca minibüsün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana gelirken, alev alan başka bir otomobil ise... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:10+0300
2021-10-29T18:10+0300
türkiye
trafik
karabük
zincirleme
yaya
zincirleme kaza
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Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu. O esnada aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İstasyon caddesinde meydana gelen olayda ise seyir halinde olan otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevlere vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.
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trafik, karabük, zincirleme, yaya, zincirleme kaza

Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu

18:10 29.10.2021
© İHAYayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu
Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Karabük’te yayaya yol vermek için duran iki araca minibüsün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana gelirken, alev alan başka bir otomobil ise vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu.
O esnada aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstasyon caddesinde meydana gelen olayda ise seyir halinde olan otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevlere vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.
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