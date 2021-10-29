https://tr.sputniknews.com/20211029/yayalara-carpmamak-icin-durunca-zincirleme-kaza-oldu-1050307228.html

Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu

Yayalara çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu

Karabük’te yayaya yol vermek için duran iki araca minibüsün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana gelirken, alev alan başka bir otomobil ise... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:10+0300

2021-10-29T18:10+0300

2021-10-29T18:10+0300

türkiye

trafik

karabük

zincirleme

yaya

zincirleme kaza

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Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu. O esnada aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İstasyon caddesinde meydana gelen olayda ise seyir halinde olan otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevlere vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

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trafik, karabük, zincirleme, yaya, zincirleme kaza