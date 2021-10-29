https://tr.sputniknews.com/20211029/zelenskiy-donbassda-turk-sihalari-kullanmamiz-savunma-amacli-olup-anlasmalari-ihlal-etmiyor-1050306659.html

Zelenskiy: Donbass'da Türk SİHA'ları kullanmamız savunma amaçlı olup anlaşmaları ihlal etmiyor

Zelenskiy: Donbass'da Türk SİHA'ları kullanmamız savunma amaçlı olup anlaşmaları ihlal etmiyor

Kiev yönetiminin Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını kullandığına dair açıklamalarına Moskova'nın gösterdiği tepkiye... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:01+0300

2021-10-29T18:01+0300

2021-10-29T19:06+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass ihtilaf bölgesinde ilk kez Türk SİHA'ları kullanmalarının 'savunma amaçlı olduğu ve anlaşmaları ihlal etmediği' iddiasını dile getirdi. Devlet başkanlığı web sitesindeki açıklamaya göre Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına atıfla, "Ukrayna ordusu topraklarını savunma ihtiyacı hissettiğinde bunu yapar" ifadelerini kullandı.'İlk kez muharebe amaçlı kullanıldı' açıklaması yapılmıştıDaha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, "26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy'ın emriyle Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede Bayraktar tipi keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı" açıklamasını yapmıştı.Granitnoye yerleşimi yakınındaki Ukrayna ordusu mevzilerinin obüslerle vurulduğunu, bir askerin öldüğünü ve birinin yaralandığını kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, "Ukrayna tarafı, AGİT Özel İzleme Misyonu aracılığıyla ateşkes talebinde bulundu, ancak bu gerçekleşmedi. Bunun ardından Bayraktarları kullandık. İHA çatışma hattını dışına çıkmadı ve güdümlü bomba bir topçu silahını imha etti, ardından Ukrayna mevzilerinden açılan ateş kesildi" demişti. 'İstikrarsızlaşmaya neden olur' tepkisi gelmiştiArdından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bununla ilgili soruları şöyle yanıtlamıştı:"Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu.""Görüyoruz ki, böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna’nın bu bölgesinde kullanılabilirler. Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz."

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rusya, donbass, ukrayna, türkiye, siha, bayraktar tb2, vladimir zelenskiy