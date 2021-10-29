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https://tr.sputniknews.com/20211029/zelenskiy-ukraynanin-kizil-ordu-tarafindan-kurtarildigini-soylemeyi-unuttu-1050309958.html
Zelenskiy, Ukrayna'nın Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını söylemeyi 'unuttu'
Zelenskiy, Ukrayna'nın Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını söylemeyi 'unuttu'
Ukraynalı yetkililer, ülkenin Nazi işgalinden kurtarılmasının yıldönümünde Kızıl Ordu’nun rolünü görmezden gelerek, zaferi Hitler karşıtı koalisyonun hanesine... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:21+0300
2021-10-29T19:21+0300
dünya
ukrayna
kızıl ordu
nazi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin Nazi işgalinden kurtarılmasının yıldönümünde, asıl kurtarıcının Kızıl Ordu olduğunu söylemeyi ‘unuttu’. Başbakan Denis Şmıgal ise, ülkeyi işgalcilerden Hitler karşıtı koalisyonun kurtardığını savundu.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın Nazi işgalcilerinden müttefiklerin ‘ortak çabalarıyla’ kurtarıldığını ileri sürdü.Şmıgal, “77 yıl önce, Hitler karşıtı koalisyon ortak çabalarla Nazi işgalcilerini Ukrayna'dan kovdu” diye yazdı.Devlet Başkanı Zelenskiy ise, ülkenin Nazi işgalcilerinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Kızıl Ordu’nun rölüne değinmeyi ‘unuttu’. Zelenskiy, Nazilerin 77 yıl önce Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Ukrayna Cephelerinin güçleri tarafından kovulduğunu belirtti.Ukrayna'nın kurtarılması için Ocak 1943'ten 1944'ün sonbaharına kadar süren savaş boyunca tüm Sovyet birliklerinin yarısına yakını bu topraklarda yoğunlaştırıldı.Kızıl Ordu, Ukrayna topraklarında toplam 15 saldırı operasyonu gerçekleştirdi. 1943 yazında saldırılarını yoğunlaştıran Sovyet birlikleri, Kursk’ta elde ettikleri zaferin ardından geri çekilen Nazi güçlerini takip ederek Harkov ve Donbass topraklarına girdi. Sovyet ordusunun Ukrayna'yı işgalcilerden kurtarma operasyonu 28 Ekim 1944 tarihinde başarıyla tamamlandı.Ukrayna'yı Nazi işgalcilerinden kurtarma sürecinde yaklaşık 3 milyon Sovyet askeri hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20191028/28-ekim-1944-ukrayna-nazi-almanyasinin-isgalinden-kurtarildi-1040498368.html
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ukrayna, kızıl ordu, nazi, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, Ukrayna'nın Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını söylemeyi 'unuttu'

19:21 29.10.2021
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukraynalı yetkililer, ülkenin Nazi işgalinden kurtarılmasının yıldönümünde Kızıl Ordu’nun rolünü görmezden gelerek, zaferi Hitler karşıtı koalisyonun hanesine yazdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin Nazi işgalinden kurtarılmasının yıldönümünde, asıl kurtarıcının Kızıl Ordu olduğunu söylemeyi ‘unuttu’. Başbakan Denis Şmıgal ise, ülkeyi işgalcilerden Hitler karşıtı koalisyonun kurtardığını savundu.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın Nazi işgalcilerinden müttefiklerin ‘ortak çabalarıyla’ kurtarıldığını ileri sürdü.
Şmıgal, “77 yıl önce, Hitler karşıtı koalisyon ortak çabalarla Nazi işgalcilerini Ukrayna'dan kovdu” diye yazdı.
Devlet Başkanı Zelenskiy ise, ülkenin Nazi işgalcilerinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Kızıl Ordu’nun rölüne değinmeyi ‘unuttu’. Zelenskiy, Nazilerin 77 yıl önce Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Ukrayna Cephelerinin güçleri tarafından kovulduğunu belirtti.
Ukrayna'nın kurtarılması için Ocak 1943'ten 1944'ün sonbaharına kadar süren savaş boyunca tüm Sovyet birliklerinin yarısına yakını bu topraklarda yoğunlaştırıldı.
Kızıl Ordu, Ukrayna topraklarında toplam 15 saldırı operasyonu gerçekleştirdi. 1943 yazında saldırılarını yoğunlaştıran Sovyet birlikleri, Kursk’ta elde ettikleri zaferin ardından geri çekilen Nazi güçlerini takip ederek Harkov ve Donbass topraklarına girdi. Sovyet ordusunun Ukrayna'yı işgalcilerden kurtarma operasyonu 28 Ekim 1944 tarihinde başarıyla tamamlandı.
Ukrayna'yı Nazi işgalcilerinden kurtarma sürecinde yaklaşık 3 milyon Sovyet askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Nazi Almanyası'nın işgalinden kurtarılmasının yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2019
28 Ekim 1944: Ukrayna, Nazi Almanyası'nın işgalinden kurtarıldı
28 Ekim 2019, 21:32
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