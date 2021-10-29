https://tr.sputniknews.com/20211029/zuckerberg-gta-san-andreasa-vr-destegi-geliyor-1050306541.html

Zuckerberg: GTA San Andreas'a VR desteği geliyor

Zuckerberg: GTA San Andreas'a VR desteği geliyor

Mark Zuckerberg, GTA: San Andreas'a VR desteği geleceğini duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:58+0300

2021-10-29T17:58+0300

2021-10-29T18:15+0300

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mark zuckerberg

oyun

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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect canlı yayını sırasında Grand Theft Auto: San Andreas'ın VR (virtual reality/sanal gerçeklik) modunu geliştirdiğini açıkladı.Zuckerberg, şunları söyledi:Haberler’in aktardığına göre, Oculus'un internet sitesinde Grand Theft Auto: San Andreas için "Bugün Connect'te Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'ın Quest 2 için geliştirilmekte olduğunu duyurduk. Oyunların en ikonik açık dünyalarından birini deneyimlerken (tekrar veya ilk kez) Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'a yeni bir bakış açısı edin. Bu uzun yıllar süren bir proje ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verildi.GTA serisi için VR modu ilk defa yapılmasa da resmi olarak ilk defa gerçekleştiriliyor.

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