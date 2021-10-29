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https://tr.sputniknews.com/20211029/zuckerberg-gta-san-andreasa-vr-destegi-geliyor-1050306541.html
Zuckerberg: GTA San Andreas'a VR desteği geliyor
Zuckerberg: GTA San Andreas'a VR desteği geliyor
Mark Zuckerberg, GTA: San Andreas'a VR desteği geleceğini duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:58+0300
2021-10-29T18:15+0300
gta
vr
yaşam
mark zuckerberg
oyun
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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect canlı yayını sırasında Grand Theft Auto: San Andreas'ın VR (virtual reality/sanal gerçeklik) modunu geliştirdiğini açıkladı.Zuckerberg, şunları söyledi:Haberler’in aktardığına göre, Oculus'un internet sitesinde Grand Theft Auto: San Andreas için "Bugün Connect'te Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'ın Quest 2 için geliştirilmekte olduğunu duyurduk. Oyunların en ikonik açık dünyalarından birini deneyimlerken (tekrar veya ilk kez) Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'a yeni bir bakış açısı edin. Bu uzun yıllar süren bir proje ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verildi.GTA serisi için VR modu ilk defa yapılmasa da resmi olarak ilk defa gerçekleştiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20200514/gta-5-epic-gameste-kisa-sureligine-ucretsiz-oldu-nasil-indirilir-1042042872.html
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gta, vr, mark zuckerberg, oyun

Zuckerberg: GTA San Andreas'a VR desteği geliyor

17:58 29.10.2021 (güncellendi: 18:15 29.10.2021)
© YouTube/GTA Series VideosMark Zuckerberg, GTA, VR gözlük
Mark Zuckerberg, GTA, VR gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© YouTube/GTA Series Videos
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Mark Zuckerberg, GTA: San Andreas'a VR desteği geleceğini duyurdu.
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect canlı yayını sırasında Grand Theft Auto: San Andreas'ın VR (virtual reality/sanal gerçeklik) modunu geliştirdiğini açıkladı.
Zuckerberg, şunları söyledi:
"Şimdiye kadar yapılmış en büyük oyunlardan biri olduğunu düşündüğüm bu yeni sürüm, oyunculara bu ikonik açık dünyayı sanal gerçeklikte deneyimlemenin tamamen yeni bir yolunu sunacak."
Haberler’in aktardığına göre, Oculus'un internet sitesinde Grand Theft Auto: San Andreas için "Bugün Connect'te Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'ın Quest 2 için geliştirilmekte olduğunu duyurduk. Oyunların en ikonik açık dünyalarından birini deneyimlerken (tekrar veya ilk kez) Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'a yeni bir bakış açısı edin. Bu uzun yıllar süren bir proje ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz" sözlerine yer verildi.
GTA serisi için VR modu ilk defa yapılmasa da resmi olarak ilk defa gerçekleştiriliyor.
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