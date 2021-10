https://tr.sputniknews.com/20211030/17-yasindaki-kiz-cocugu-youtubedan-izledigi-videolarla-ailesinin-haberi-olmadan-evde-dogum-yapti-1050318963.html

17 yaşındaki kız çocuğu, YouTube'dan izlediği videolarla, ailesinin haberi olmadan evde doğum yaptı

Hindistan'da polis, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun YouTube'taki öğretici videolardan faydalanarak evde doğum yaptığını, ailesininse kızlarının hamileliğinden... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

dünya

doğum

kız çocuğu

youtube

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki kız çocuğu 20 Ekim'de doğum yaptı fakat ailesi kızlarının doğum yaptığını iki gün sonra, odasından yeni doğan bebeğin ağladığı duyulunca öğrendi.Kottakkal Polis Karakolu memuru MK Shaji, kız çocuğunun hemen bölge hastanesine götürüldüğünü söyledi ve hem kızın hem de yeni doğan bebeğin güvende ve iyileşmekte olduğunu ekledi. Polis, kızla aynı muhitte yaşayan 21 yaşındaki bir adamı tutukladı. Kız çocuğu reşit olmadığı için polis, adamı tecavüz suçlamasıyla ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası gereğince nezarethaneye attı.Independent Türkçe'de yer alan habere göre, çocuk hamile olduğunu öğrendiğinde konuyu ebeveynlerine açıklamamış.Polis, çocuğun annesinin gözünün bozuk olduğu, babası da bir hastanede gece bekçisi olarak çalıştığı için ailenin durumdan haberdar olmadığını söyledi. Shaji, kız çocuğunun hamileliğini bol giysiler giyerek saklamayı başardığını da sözlerine ekledi.Shaji "YouTube'dan doğumla ilgili her şeyi incelemiş ve doğum esnasında göbek bağını kendi başına makasla kesmiş. Cep telefonundan YouTube'a bakarak her şeyi öğrenmiş" dedi.Polise göre her iki aile de çocuklarının ilişkisinden haberdardı ve kız çocuğu yasal olarak evlenebileceği 18 yaşına girince evlenmeleri planlanıyordu. Fakat Shaji, kızın iki aile arasında "sorun yaratmasından" korktuğu için hamileliğini gizli tuttuğunu söyledi.

doğum, kız çocuğu, youtube