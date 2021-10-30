AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı."Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık" ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık" ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.
Good exchange with @RTErdogan. We took stock of ongoing work on a range of issues, from the pandemic to economic recovery, the situation in Afghanistan and beyond. pic.twitter.com/8gfuXySoRu