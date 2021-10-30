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https://tr.sputniknews.com/20211030/abd-basini-almanya-rusya-ugruna-natodan-uzaklasiyor-1050325485.html
ABD basını: Almanya, Rusya uğruna NATO'dan uzaklaşıyor
ABD basını: Almanya, Rusya uğruna NATO'dan uzaklaşıyor
Amerikan Washington Examiner dergisi, Almanya’nın NATO’ya olan taahhütlerini yerine getirmediğini ve giderek Rusya'ya daha fazla yaklaştığını yazdı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T14:02+0300
2021-10-30T14:02+0300
dünya
rusya
almanya
nato
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Washington Examiner dergisinde yer alan makalede, Almanya’nın Rusya ile ittifakı tercih ederek NATO'nun nominal bir üyesine dönüştüğü ileri sürüldü.Berlin'in taahüt etmesine rağmen, savunma harcamalarının ittifak üyeleri için belirlenen GSYİH'nın yüzde 2'sine hiç bir zaman ulaşmadığına dikkat çekilen makalede, Almanya’nın savunma bütçesinin yüzde 20'sinden daha azını yeni silah alımına harcayan beş NATO üyesinden biri olduğu ve bunun da ittifakın ana hedeflerinin gerisinde kaldığı kaydedildi.Makalede, Donbass’taki durum hatırlatılarak, Moskova’nın Berlin’in onayıyla hareket ettiği iddia edildi.Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine verdiği destek sayesinde kendisine kesintisiz yakıt tedariki sağladığına vurgu yapılan makalede, “Almanya, Ukrayna'yı buzlu kış cehennemine atarak Rusya'yı rahatlatıyor” ifadeleri kullanıldı.Makalede ayrıca, Almanya’nın muhtemel Başbakanı Olaf Scholz’un Angela Merkel’in izinden gideceği ve Moskova ile yakınlaşma sürecini devam ettireceği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/zaharovadan-almanya-savunma-bakanina-kabul-edilemez-1050181806.html
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rusya, almanya, nato

ABD basını: Almanya, Rusya uğruna NATO'dan uzaklaşıyor

14:02 30.10.2021
© Sputnik / Michael KlimentyevParis'teki İklim Konferansı
Paris'teki İklim Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Michael Klimentyev
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Amerikan Washington Examiner dergisi, Almanya’nın NATO’ya olan taahhütlerini yerine getirmediğini ve giderek Rusya'ya daha fazla yaklaştığını yazdı.
Washington Examiner dergisinde yer alan makalede, Almanya’nın Rusya ile ittifakı tercih ederek NATO'nun nominal bir üyesine dönüştüğü ileri sürüldü.
Berlin'in taahüt etmesine rağmen, savunma harcamalarının ittifak üyeleri için belirlenen GSYİH'nın yüzde 2'sine hiç bir zaman ulaşmadığına dikkat çekilen makalede, Almanya’nın savunma bütçesinin yüzde 20'sinden daha azını yeni silah alımına harcayan beş NATO üyesinden biri olduğu ve bunun da ittifakın ana hedeflerinin gerisinde kaldığı kaydedildi.
Makalede, Donbass’taki durum hatırlatılarak, Moskova’nın Berlin’in onayıyla hareket ettiği iddia edildi.
Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine verdiği destek sayesinde kendisine kesintisiz yakıt tedariki sağladığına vurgu yapılan makalede, “Almanya, Ukrayna'yı buzlu kış cehennemine atarak Rusya'yı rahatlatıyor” ifadeleri kullanıldı.
Makalede ayrıca, Almanya’nın muhtemel Başbakanı Olaf Scholz’un Angela Merkel’in izinden gideceği ve Moskova ile yakınlaşma sürecini devam ettireceği ifade edildi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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