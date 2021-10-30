ABD, Karadeniz’e güdümlü füze destroyerini gönderdi

ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “USS Porter, bölgedeki müttefiklerimiz ve NATO partnerlerimizle işbirliği için kuzey yönünde Karadeniz’e hareketine başladı” ifadesine yer verildi.USS Porter’in 2 gün boyunca tatbikat yapacağı ifade edildi.
ABD 6. Filosu, USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e gönderildiğini belirtti.
ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “USS Porter, bölgedeki müttefiklerimiz ve NATO partnerlerimizle işbirliği için kuzey yönünde Karadeniz’e hareketine başladı” ifadesine yer verildi.
USS Porter’in 2 gün boyunca tatbikat yapacağı ifade edildi.