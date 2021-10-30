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https://tr.sputniknews.com/20211030/abd-karadenize-gudumlu-fuze-destroyerini-gonderdi-1050319451.html
ABD, Karadeniz’e güdümlü füze destroyerini gönderdi
ABD, Karadeniz’e güdümlü füze destroyerini gönderdi
ABD 6. Filosu, USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e gönderildiğini belirtti. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T02:38+0300
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karadeniz
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ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “USS Porter, bölgedeki müttefiklerimiz ve NATO partnerlerimizle işbirliği için kuzey yönünde Karadeniz’e hareketine başladı” ifadesine yer verildi.USS Porter’in 2 gün boyunca tatbikat yapacağı ifade edildi.
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abd, nato, karadeniz, uss porter

ABD, Karadeniz’e güdümlü füze destroyerini gönderdi

02:38 30.10.2021
© WikipediaUSS Porter
USS Porter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Wikipedia
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ABD 6. Filosu, USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e gönderildiğini belirtti.
ABD 6. Filosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “USS Porter, bölgedeki müttefiklerimiz ve NATO partnerlerimizle işbirliği için kuzey yönünde Karadeniz’e hareketine başladı” ifadesine yer verildi.
USS Porter’in 2 gün boyunca tatbikat yapacağı ifade edildi.
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