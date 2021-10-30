https://tr.sputniknews.com/20211030/ak-partili-vedat-demiroz-asgari-ucreti-en-azindan-insani-bir-sekilde-yasama-seviyesine-getirecegiz-1050327094.html

AK Partili Vedat Demiröz: Asgari ücreti en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz

AK Partili Vedat Demiröz: Asgari ücreti en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin olarak, "En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T15:23+0300

2021-10-30T15:23+0300

2021-10-30T15:23+0300

ekonomi

asgari ücret

vedat demiröz

emekli maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78b4fcdd7217b34acfdc18b25eefa758.jpg

AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı'na katılan Demiröz, Şehit Kamil Kongre Merkezi'ndeki program arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vasfıyla ilgili sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.Demokrasi yolculuklarındaki 20 yılda nereden nerelere geldiklerini, hangi aşamalardan geçtiklerini katılımcılara aktardıklarını, aynı zamanda ekonomiye ilişkin soruları cevaplandırdıklarını dile getiren Demiröz, kendisine daha çok asgari ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının sorulduğunu kaydetti. Demiröz, sahada anlatacakları çok şeyin olduğunu, AK Parti'nin makroekonomik olarak çok iyi şeyler yaptığını ama mikro planda eksiklerinin bulunduğunu, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi."İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor" diyen Demiröz, şunları ifade etti:Demiröz sözlerini şöyle noktaladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asgari ücret, vedat demiröz, emekli maaşı