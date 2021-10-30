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Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki kadın büyük alkış topladı
Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki kadın büyük alkış topladı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaşayan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen programa katılırken, Andımız'ı... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T23:41+0300
2021-10-31T00:00+0300
yaşam
türkiye
andımız
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Hasbeyler Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Pandemi döneminde kaybedilen köy sakinleri ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Programın ikinci bölümünde ise havanın kararması ile yediden yetmişe ellerinde fenerler ve ay yıldızlı bayraklarla Bayraktepe’ye yürüyen köy sakinleri, hep bir ağızdan marşlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda minik öğrenciler tarafından Cumhuriyet ile ilgili şiirler okundu. 80 yaşındaki Kadriye Bilir, Andımız'ı okuması katılımcılardan büyük alkış topladı. Hasbeyler köyü sakinleri daha sonra köy meydanına kadar yeniden yürürken, ellerinde bayraklar ve meşaleler ile hep bir ağızdan marşlar söylendi.Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, katılımcılara teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. Muhtar Duman, “Hasbeyler’de Cumhuriyetimizin 98. yılını coşku ile kutladık. Yediden yetmişe herkesin ellerinde fenerler ve bayraklarla Bayraktepe’ye koşması hepimizi duygulandırdı. Genci yaşlısı şiirler ve şarkılar ile saatlerce keyifli anlar yaşadık. Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Hasbeyler ile gurur duyuyorum. Her şey Hasbeyler için. Gündüz düzenlenen ve yakın zamanda kaybettiğimiz köy sakinleri ile şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuttuk. Açık alanda yaptığımız organizasyona yoğun katılım hepimizi çok mutlu etti” dedi.
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türkiye, andımız

Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki kadın büyük alkış topladı

23:41 30.10.2021 (güncellendi: 00:00 31.10.2021)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINZonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaşayan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen programa katılırken, Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki Kadriye Bilir katılımcılardan büyük alkış aldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaşayan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen programa katılırken, Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki Kadriye Bilir katılımcılardan büyük alkış aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaşayan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen programa katılırken, Andımız'ı okuyan 80 yaşındaki Kadriye Bilir katılımcılardan büyük alkış aldı.
Hasbeyler Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Pandemi döneminde kaybedilen köy sakinleri ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Programın ikinci bölümünde ise havanın kararması ile yediden yetmişe ellerinde fenerler ve ay yıldızlı bayraklarla Bayraktepe’ye yürüyen köy sakinleri, hep bir ağızdan marşlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda minik öğrenciler tarafından Cumhuriyet ile ilgili şiirler okundu. 80 yaşındaki Kadriye Bilir, Andımız'ı okuması katılımcılardan büyük alkış topladı. Hasbeyler köyü sakinleri daha sonra köy meydanına kadar yeniden yürürken, ellerinde bayraklar ve meşaleler ile hep bir ağızdan marşlar söylendi.
Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, katılımcılara teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. Muhtar Duman, “Hasbeyler’de Cumhuriyetimizin 98. yılını coşku ile kutladık. Yediden yetmişe herkesin ellerinde fenerler ve bayraklarla Bayraktepe’ye koşması hepimizi duygulandırdı. Genci yaşlısı şiirler ve şarkılar ile saatlerce keyifli anlar yaşadık. Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Hasbeyler ile gurur duyuyorum. Her şey Hasbeyler için. Gündüz düzenlenen ve yakın zamanda kaybettiğimiz köy sakinleri ile şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuttuk. Açık alanda yaptığımız organizasyona yoğun katılım hepimizi çok mutlu etti” dedi.
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