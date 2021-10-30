Bagajında sığın cesedi bulunan Komünist vekil Raşkin, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alındı

Saratov Bölgesi Avcılık ve Balıkçılık Komitesi'nin şikayetini dikkate alan polis ekipleri, atış yapıldığı tespit edilen bölgeye intikal etti.



Olay yerinde içerisinde iki kişinin bulunduğu bir aracı durduran polis ekipleri, direksiyondaki kişinin Rus vekil Raşkin olduğunu belirledi.



Rus vekilin bagajında sığın (bir geyik türü) cesedi ile üzerinde kan lekesi olan balta ve kesici aletler bulan polis, Raşkin'i yasa dışı avlandığı gerekçesiyle gözaltına aldı.



Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren Raşkin, ormana tek başına yürüyüşe gittiğini ve o sırada ölü sığınla karşılaştığını savundu. Raşkin, sığını fark ettikten sonra bir arkadaşını çağırdığını ve cesedi polis merkezine götürdüklerini iddia etti.



Raşkin hakkında soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığı bulunan Raşkin, parlamentodan soruşturmaya izin verilmesini öngören bir karar çıkması halinde adli sürece tabi olacak. Rusya yasalarına göre yasa dışı avlanan kişilere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.