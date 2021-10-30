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https://tr.sputniknews.com/20211030/bagajinda-sigin-cesedi-bulunan-komunist-vekil-raskin-yasa-disi-avlanma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050319707.html
Bagajında sığın cesedi bulunan Komünist vekil Raşkin, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alındı
Bagajında sığın cesedi bulunan Komünist vekil Raşkin, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alındı
Rusya Komünist Partisi'nin önde gelen isimlerinden Valeriy Raşkin, Saratov Bölgesi'nde yasa dışı av faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T03:27+0300
2021-10-30T03:27+0300
dünya
rusya
yasadışı
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Saratov Bölgesi Avcılık ve Balıkçılık Komitesi'nin şikayetini dikkate alan polis ekipleri, atış yapıldığı tespit edilen bölgeye intikal etti.Olay yerinde içerisinde iki kişinin bulunduğu bir aracı durduran polis ekipleri, direksiyondaki kişinin Rus vekil Raşkin olduğunu belirledi.Rus vekilin bagajında sığın (bir geyik türü) cesedi ile üzerinde kan lekesi olan balta ve kesici aletler bulan polis, Raşkin'i yasa dışı avlandığı gerekçesiyle gözaltına aldı.Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren Raşkin, ormana tek başına yürüyüşe gittiğini ve o sırada ölü sığınla karşılaştığını savundu. Raşkin, sığını fark ettikten sonra bir arkadaşını çağırdığını ve cesedi polis merkezine götürdüklerini iddia etti. Raşkin hakkında soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığı bulunan Raşkin, parlamentodan soruşturmaya izin verilmesini öngören bir karar çıkması halinde adli sürece tabi olacak. Rusya yasalarına göre yasa dışı avlanan kişilere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
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rusya, yasadışı, avlanma

Bagajında sığın cesedi bulunan Komünist vekil Raşkin, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alındı

03:27 30.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fyodorenko / Fotoğraf bankasına girSergey Obuhov - Valeriy Raşkin (sağda)
Sergey Obuhov - Valeriy Raşkin (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fyodorenko
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Rusya Komünist Partisi'nin önde gelen isimlerinden Valeriy Raşkin, Saratov Bölgesi'nde yasa dışı av faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındı.
Saratov Bölgesi Avcılık ve Balıkçılık Komitesi'nin şikayetini dikkate alan polis ekipleri, atış yapıldığı tespit edilen bölgeye intikal etti.

Olay yerinde içerisinde iki kişinin bulunduğu bir aracı durduran polis ekipleri, direksiyondaki kişinin Rus vekil Raşkin olduğunu belirledi.

Rus vekilin bagajında sığın (bir geyik türü) cesedi ile üzerinde kan lekesi olan balta ve kesici aletler bulan polis, Raşkin'i yasa dışı avlandığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVi'ye demeç veren Raşkin, ormana tek başına yürüyüşe gittiğini ve o sırada ölü sığınla karşılaştığını savundu. Raşkin, sığını fark ettikten sonra bir arkadaşını çağırdığını ve cesedi polis merkezine götürdüklerini iddia etti.

Raşkin hakkında soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığı bulunan Raşkin, parlamentodan soruşturmaya izin verilmesini öngören bir karar çıkması halinde adli sürece tabi olacak. Rusya yasalarına göre yasa dışı avlanan kişilere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
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