https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-ersoy-akmyi-artik-bina-olarak-degil-beyoglu-kultur-yolu-rotasinin-halkasi-olarak-goruyoruz-1050332278.html

Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz

Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Son zamanlarda kültür sanat konusunda Türkiye çok fazla yol aldı. AKM’yi artık bir bina olarak görmüyoruz ve... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T20:25+0300

2021-10-30T20:25+0300

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türkiye

sinema

turizm

sanat

sergi

atatürk kültür merkezi (akm)

kültür

mehmet nuri ersoy

tiyatro

beyoğlu kültür yolu festivali

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), aralarında Sputnik’in de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Ersoy, düzenlediği basın toplantısında AKM’nin yapılış sürecini ve detaylarını aktardı.‘Mirasın bütünlüğünü koruyarak daha çağdaş ve kapsamlı bir vücuda kavuşturmak istedik’Ersoy, Beyoğlu Kültür Festivali’ni başlattıklarını söyleyerek “3 yıl önce çok ciddi bir çalışma ve planlamanın ardından ilk adımlarını attığımız Beyoğlu Kültür Yolu projesi, cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız 29 Ekim’de, yeni AKM’nin açılışıyla İstanbul’dan dünyanın sahnesine çıkmış bulundu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile oldukça görkemli bir şekilde yeni bir programı başlatmış olduk. Bu yapı yaklaşık 50 yıl İstanbullulara hizmet vermekteydi. Bu süre zarfında deprem ve yangınlar gibi zorlu badireler atlatmak durumunda kaldı. Dolayısıyla mirasın bütünlüğünü koruyarak daha çağdaş ve kapsamlı bir vücuda kavuşturmak istedik” dedi.‘Pandemi şartlarında yaklaşık 2.5 yıllık süreçte bu prestijli eseri tamamlayabildik’Yapımının yaklaşık 2.5 yıl sürdüğünü belirten Ersoy “Dünyada benzer yapılara baktığımızda ortalama 7.5 yıl gibi bir inşaat süresi görüyoruz. Biz üstelik pandemi şartlarında yaklaşık 2.5 yıllık süreçte bu prestijli eseri tamamlayabildik. Yüze 70 yerli malzeme kullanarak yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilen yeni AKM için, 6 bin 100 metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yapıldı. 4 bin 700 metrekare alana sahip 'Yeşil Çatı' sistemi uygulamasıyla gün ışığından en fazla yararlanacak şekilde tasarlandı. 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonumuzun yer aldığı 14 katlı A blok merkezimizin kalbi konumunda. Yaklaşık 49 metrekare üst katında terası da olmak üzere bir restoran bölümümüz bulunuyor. Burada çalışmalarımız devam ediyor, 300 derece İstanbul manzarasıyla çok güzel bir panoramik manzarası var” diye konuştu ve ekledi:‘4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedefliyoruz’Blokların arasından geçen hattın ‘Kültür Sokağı’ olarak isimlendirildiğini ifade eden Ersoy “Bu bloklarımızın arasından geçen bir hat var ve biz buna ‘Kültür Sokağı’ diyoruz. AKM Sanat Kütüphanesi ve Kreatif Endüstriler Kütüphanesi burada bulunuyor. Sokağımızda çocuk sanat merkezi de bulunuyor. Sanatın çocuklarımızın hayatına oldukça erken girmesini ve ayrılmaz bir parça olmasını önemsiyoruz. 4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedefliyoruz. AKM Galeri havada asılı gibi duran prizmatik yapısıyla gerçekten dikkat çekiyor. Estetiğin ötesinde bu özgün yapı, İstanbul’daki sergi salonu ihtiyacına ciddi bir katkı sağlayacak. Türk sinemasının adeta bir marka ismi haline gelmiş Yeşilçam’ın adını taşıyan sinemamız da Kültür Sokağı’nda yerini aldı. 100 kişilik kapasitesiyle özellikle vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerini sinema severlerle burada buluşturacağız. Platformun 2. katında bir de müzik kayıt stüdyosu var. Kültür Sokağı’nda tasarım ürünlerin satılacağı dükkanımız ve çok amaçlı salonumuz bulunuyor” dedi ve ekledi:Konuşmasında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin duraklarını anlatan Ersoy, her yılın bahar aylarında bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.‘Türkiye kültür ve sanat alanında çok fazla yol aldı’Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy ‘AKM ile İstanbul’un arasındaki tamamlayıcılığın’ sorulması üzerine “Atatürk Kültür Merkezi Türkiye’nin modern yüzünü gösteren bir yapı ve kültür ve sanatla Türk sanatçısının ne kadar iç içe olduğunu gösteren yapılardan biri. Son zamanlarda kültür sanat konusunda Türkiye çok fazla yol aldı. Özellikle bizim sanatçılarımız doğu ve batıyı birleştiren bir sentez gibi, bir sentez oluşturdukları için, bu sentezi çok iyi kullandıkları için çok farklı eserler de üretme şansına sahipler. Yani AKM’yi artık bir bina olarak görmüyoruz ve belirttiğimiz gibi Beyoğlu Kültür Yolu rotasının bir halkası olarak görüyoruz. İstanbul’un doğuyla batısını fiziki olarak birleştiriyor, kültür ve sanat olarak da birleştiren en önemli birleşme noktası olarak görüyoruz. Bütün bu özellikleri kullanarak buradan dünyaya da bir mesaj vermek istiyoruz. Kültür ve sanatla dünyayı nasıl birleştirebiliriz, ne kadar daha verimli hale getirip insanları daha ne kadar mutlu edebiliriz, bütün bu adımları bu binayla birlikte atacağız” dedi.‘Toplumun Türkiye’de İstanbul'da birleştirilmesi açısından böyle bir yere ihtiyacımız vardı’Ersoy cevabına şu şekilde devam etti:Ersoy toplantının ardından, eşi Pervin Ersoy ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

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sinema, turizm, sanat, sergi, atatürk kültür merkezi (akm), kültür, mehmet nuri ersoy, tiyatro, beyoğlu kültür yolu festivali