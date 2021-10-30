https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-karaismailoglundan-chpye-tepki-tezkere-oylamasindaki-tutumu-onlar-adina-utanc-vesikasi-1050330566.html

Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP'ye tepki: Tezkere oylamasındaki tutumu onlar adına utanç vesikası

Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP'ye tepki: Tezkere oylamasındaki tutumu onlar adına utanç vesikası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tezkere konusunda CHP'nin tutumunu muhalefeti eleştirerek, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T18:43+0300

2021-10-30T18:43+0300

2021-10-30T18:43+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

tezkere

adil karaismailoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050330351_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe80614e63697a4a89a95c715f16ff13.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis’te AK Parti Teşkilat Akademisi’ni ziyaret etti, ulaşım, iletişim, altyapı ve haberleşme yatırımları hakkında sunum yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhuriyetin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz” sözlerine vurgu yapan Karaismailoğlu, son 20 yıldır sağlanan istikrar ve güven ortamıyla, hayata geçirilen reformlarla Türkiye’yi baştan başa imar ettiklerini söyledi.'Yeni Türkiye’yi hala hazmedemediler'İstikrar ve güven ortamının ne demek olduğunu, orta yaşlarda olan, ekonomik ve siyasi krizleri yaşayan, kaos yıllarını iliklerine kadar hissedenlerin çok iyi bildiğini belirten Karaismailoğlu, yaşanan büyükelçi krizini anımsattı.Son günlerde yaşanan bir dizi siyasi, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin, siyasi istikrar ve güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:“Peki ya bu ülkeyi yönetmeye talip olduklarını iddia eden muhalefet partilerine ne demeli?” diye soran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Canla başla çalışmaya devam ediyoruz'“AK Parti hükümetleri olarak biz hiç yerimizde saymadık. Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik” diyen Karaismailoğlu, dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle, krizlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımlar attıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tüm dünyaya Paris İklim Anlaşması’na taraf olunacağını ilan ettiğini, anlaşmanın da hiç gecikmeden TBMM’den geçtiğini anımsatan Karaismailoğlu, “Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu tarihi hamleye daha da güçlü sahip çıkmak için adımlarımızı atmaya başladık. Biz buna ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ diyoruz. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan bu yolda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızla birlikte tecrübemizi, bilgimizi, emeğimizi birleştirdik. Ülkemizin imarı için, kalkınması için, vatandaşımızın rahatı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.Yaklaşık iki yıldır pandemi sürecinin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, pandemi sürecinin ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7’ büyüyen Türkiye’nin, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını kaydetti.'Demiryollarında reform başlattık'Yılsonunu da yüzde 10 ile kapatmayı hedeflediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’yi aynı zamanda bir “denizci ülkesi” yapmak için ant içtiklerini belirtti.Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, chp, tezkere, adil karaismailoğlu