Bakan Kasapoğlu: 2023 Türkiye için önemli bir süreç

"Bizim hep birlikte ciddi bir şekilde bu sürece sahip çıkmamız, bu süreci çok güçlü bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bugün onların görmek istemediği aciz olmayan bir Türkiye var. Türkiye artık figüran değildir, başroldür. Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de haklarını çatır çatır savunan, enerji arayan, sınır ötesindeki güvenlik tehditlerine, sınır ötesine müdahale eden, yaptığı operasyonlarla kendi güvenlik hattını önde tutabilen bir ülkedir. Burada her an seçim noktasındaki politikalarımızı, çalışmalarımızı kuvvetlendirmemiz gereken bir andır. Siyasetin kurallarından biri de milletin bizi sahada görmesi gerekiyor. O zaman sahada olmamız gerekir. Hayatın her alanında var olmamız gerekiyor. Bu süreçte bir yalan, iftira, moral konusunda sıkıntıya düşmemeliyiz. Biz sadece milletimizin gözünün içine bakacağız. Birilerin ürettiği algıya, spekülasyona hiçbir zaman alkış etmeyeceğiz."