Bakan Kasapoğlu: 2023 Türkiye için önemli bir süreç

"Pek çok engelle, anti demokratik yollarla bu yürüyüşü sekteye uğratmaya çalıştılar. Bizler 81 vilayetimizi hizmetlerle ilmek ilmek ördükçe, onlar bu ilmeği, bu kalkınma hamlesini içlerine sindiremezler. Türk Lirası çok değerli bir noktadayken, Gezi rantçıları, Gezi kalkışması icat etmeye kalktılar. Pek çok önemli hizmetleri Türkiye yaparken, bunlar gerçekleşmesin diye ellerinden geleni yaptılar. Ülkemizi daha da güçlendirmenin bir süreci var. Biz biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlar yine engel koymaktan, badireler üretmekten geri durmayacaklar. Bizler, sizlerle beraber hedefe yürümekten birlik ve beraber olmaktan geri dönmeyeceğiz. Birlikte koşacağız, birlikte yürüyeceğiz. Türkiye, dünyadaki çok kutuplu ve küresel sistem içerisinde daha da önemli hale gelecek. Bu durumun coğrafi, kültürel ve demografik nedenleri olduğu gibi güçlü hükümet politikası ve gelişen teknoloji kabiliyetinden ortaya çıkacak eserlerden çok önemli bir bağı var. İşte aziz milletimizin vermiş olduğu kararla 2018 yılında yürürlüğe giren ve başlayan yeni süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yepyeni bir dönem. Yarınların Türkiye'si için hedeflerini büyüten, umutlarımızı tazeleyen bu büyük değişimde Türkiye'yi üstündeki ağırlıklardan kurtaran, bu anlamda pratiğiyle, koordinasyonuyla, eş güdümüyle hızlı kararlar alarak merkezi hükümet politikasını net bir şekilde uygulayan ve Türkiye’nin tüm dinamiklerini verimli şekilde harekete geçirme noktasında kazanımları elde eden bir ülke oldu."