https://tr.sputniknews.com/20211030/bazi-bakanlik-ve-kurumlara-yapilan-atamalar-resmi-gazetede-1050321014.html
Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T09:11+0300
2021-10-30T09:11+0300
2021-10-30T09:11+0300
türkiye
resmi gazete
atama
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/cevre-ve-sehircilik-bakanliginin-adi-degisti-cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-1050289324.html
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resmi gazete, atama, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.