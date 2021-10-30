CHP'li bir belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi ve AK Parti'ye katıldı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik İl Başkanlığının düzenlendiği Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantı öncesi CHP’li Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan AK Parti’ye geçtiler. İkilin rozetleri İl Başkanı Yıldırım ve Milletvekili Yağcı taktı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı konuşmada CHP’ye yüklenerek, “CHP Bozüyük Teşkilatı düzenlediği cumhuriyet programında devletin memurunu sahneye çıkartıp saz çaldırıyor türkü söyletiyor. Sizler devletin memurunu tehdit edip sonrada kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız” dedi.
CHP’li Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan AK Parti’ye geçtiler. İkilin rozetleri AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım ve milletvekili Yağcı taktı.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik İl Başkanlığının düzenlendiği Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.
Toplantı öncesi CHP’li Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan AK Parti’ye geçtiler. İkilin rozetleri İl Başkanı Yıldırım ve Milletvekili Yağcı taktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre AKParti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı konuşmada CHP’ye yüklenerek, “CHP Bozüyük Teşkilatı düzenlediği cumhuriyet programında devletin memurunu sahneye çıkartıp saz çaldırıyor türkü söyletiyor. Sizler devletin memurunu tehdit edip sonrada kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız” dedi.