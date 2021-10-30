Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211030/cumhurbaskani-erdogandan-almanyaya-gocun-60-yili-programina-video-mesaj--1050331298.html
Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi
Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Almanya işgücü göçünün 60'ıncı yılı nedeniyle paylaştığı videomesajında, 60 yıl önce Almanya'ya giden Türk... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T19:35+0300
2021-10-30T19:50+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050240275_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f84c36941857c0c0abd099110202f9df.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Türk-Alman İşçigöçü Anlaşmasının 60. Yılı Anma Programı’na videomesaj ile katıldı.Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:Almanya’ya göçün 60. yılı programının düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Almanya’nın ve Avreupa’nın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum.'Türkler, Almanya’nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler'Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasreti ile Almanya’ya giden vatandaşlarımız bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya’nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türkler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler.'Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya-Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir'Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya’daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk Toplumu, açtığı iş yerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Bunun en güncel örneği, geliştirdikleri aşıyla Kovid-19’a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci’dir. Bu iki kıymetli isim eşit fırsat verilmesi halinde Almanya-Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir.'Almanya Türk toplumu nefret siyasetine asla prim vermemiştir'Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yıllık süreçte Almanya-Türk toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşamıştır. Solingen faciası, NSU cinayetleri, Almanya’daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, iş yerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk toplumu basiret ve ferasetle hareket ederek nefret siyasetine asla prim vermemiştir.'Kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığının önüne geçilmesinde Almanya'ya gereken her desteği veriyoruz'Bugün varılan noktada Almanya’daki kardeşlerimizin başarı hanelerine yeni yıldızlar eklediklerini memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk toplumunun eşit vatandaşlık temelinde Almanya’ya daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye olarak bizde bir taraftan yurt dışındaki insanlarımızın hak ve hukukunu savunurken, diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumlara entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Bilhassa salgınla beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya’ya gereken her türlü desteği veriyoruz. Sadece Almanya’daki Türk toplumunun değil, tüm Avrupa’nın hatta tüm insanlığın huzuruna kasteden bu şer akımlara karşı Alman makamlarının da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığını biliyoruz. Alman dostlarımızla dayanışma içinde hareket ederek inşallah bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.'Girişimci ve insani diplomasimizi daha da güçlendirdik'Almanya Türk toplumu, son 60 yılda bu aşamalardan geçerken, Türkiye de özellikle son 20 yılda tarihi nitelikte başarılara imza atmıştır. Türkiye’deki kalkınma ve demokrasi hamlelerinden vatandaşlarımızla birlikte Türk Diasporasının da istifade etmesini sağladık. Girişimci ve insani diplomasimizi, dış misyonlarımızın sayısını artırmanın yanında ihdas ettiğimiz yeni kurumlarla daha da güçlendirdik. 2010 yılında kurduğumuz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu dönemin en önemli kazanımlarından biridir.Güçlü diaspora, güçlü Türkiye şiarıyla hareket eden başkanlığımız hayati bir boşluğu doldurmaktadır. Önümüzdeki dönemde, gerek YTB, gerekse diplomatik misyonlarımız vasıtasıyla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyor, Almanya’ya göçün 60. yılının tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Göç eden ve hayatta olan ilk kuşağın mensuplarına rabbimden bereketli, sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Vatan hasretiyle ebediyete irtihal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050240275_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_d7a112afc0a2406da0c5e5ce16688301.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi

19:35 30.10.2021 (güncellendi: 19:50 30.10.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Almanya işgücü göçünün 60'ıncı yılı nedeniyle paylaştığı videomesajında, 60 yıl önce Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Türk-Alman İşçigöçü Anlaşmasının 60. Yılı Anma Programı’na videomesaj ile katıldı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Almanya’ya göçün 60. yılı programının düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Almanya’nın ve Avreupa’nın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum.
'Türkler, Almanya’nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler'
Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasreti ile Almanya’ya giden vatandaşlarımız bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya’nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türkler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler.
'Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya-Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir'
Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya’daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk Toplumu, açtığı iş yerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Bunun en güncel örneği, geliştirdikleri aşıyla Kovid-19’a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci’dir. Bu iki kıymetli isim eşit fırsat verilmesi halinde Almanya-Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir.
'Almanya Türk toplumu nefret siyasetine asla prim vermemiştir'
Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yıllık süreçte Almanya-Türk toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşamıştır. Solingen faciası, NSU cinayetleri, Almanya’daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, iş yerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk toplumu basiret ve ferasetle hareket ederek nefret siyasetine asla prim vermemiştir.
'Kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığının önüne geçilmesinde Almanya'ya gereken her desteği veriyoruz'
Bugün varılan noktada Almanya’daki kardeşlerimizin başarı hanelerine yeni yıldızlar eklediklerini memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk toplumunun eşit vatandaşlık temelinde Almanya’ya daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye olarak bizde bir taraftan yurt dışındaki insanlarımızın hak ve hukukunu savunurken, diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumlara entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Bilhassa salgınla beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya’ya gereken her türlü desteği veriyoruz. Sadece Almanya’daki Türk toplumunun değil, tüm Avrupa’nın hatta tüm insanlığın huzuruna kasteden bu şer akımlara karşı Alman makamlarının da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığını biliyoruz. Alman dostlarımızla dayanışma içinde hareket ederek inşallah bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.
'Girişimci ve insani diplomasimizi daha da güçlendirdik'
Almanya Türk toplumu, son 60 yılda bu aşamalardan geçerken, Türkiye de özellikle son 20 yılda tarihi nitelikte başarılara imza atmıştır. Türkiye’deki kalkınma ve demokrasi hamlelerinden vatandaşlarımızla birlikte Türk Diasporasının da istifade etmesini sağladık. Girişimci ve insani diplomasimizi, dış misyonlarımızın sayısını artırmanın yanında ihdas ettiğimiz yeni kurumlarla daha da güçlendirdik. 2010 yılında kurduğumuz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu dönemin en önemli kazanımlarından biridir.
Güçlü diaspora, güçlü Türkiye şiarıyla hareket eden başkanlığımız hayati bir boşluğu doldurmaktadır. Önümüzdeki dönemde, gerek YTB, gerekse diplomatik misyonlarımız vasıtasıyla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyor, Almanya’ya göçün 60. yılının tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Göç eden ve hayatta olan ilk kuşağın mensuplarına rabbimden bereketli, sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Vatan hasretiyle ebediyete irtihal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:39Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı
20:25Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz
20:22'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
20:11Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
19:49Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
19:37Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü
19:35Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi
19:30Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti
19:07 Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var
19:02Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi
18:43Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP'ye tepki: Tezkere oylamasındaki tutumu onlar adına utanç vesikası
18:43Soylu: Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, 'burası Kürdistan'dır' demedi
18:22Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı
18:15Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi
18:09Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan 'poşetsiz teslimat' kararı
17:58İlker Başbuğ'dan 14 generalin tutuklanmasına tepki: Yüreğim yanıyor
17:58Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
17:56Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light güçlendirici aşı olarak kullanılmalı
17:52Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı: 'Kumarda kaybeden siyasette kazanır'
17:33Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı 15 dakikada su bastı