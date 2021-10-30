SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Karabağ’da konuşlu Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla kutlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Türkiye-Rusya Ortak Merkezi görev yapan Türk, Rus ve Azerbaycanlı askeri personelin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı törenle birlikte kutladığını duyurdu.
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ’da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi.
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı, Karabağ'da Rusya ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin katılımıyla kutlandı
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı