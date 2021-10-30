https://tr.sputniknews.com/20211030/disi-kaliforniya-kondorlarinda-bakire-dogum-goruldu-1050318559.html

Dişi Kaliforniya kondorlarında 'bakire doğum' görüldü

Dişi Kaliforniya kondorlarında 'bakire doğum' görüldü

Bir çeşit akbaba olan Kaliforniya kondorlarında "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreme gerçekleşti. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T01:43+0300

2021-10-30T01:43+0300

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kaliforniya kondoru

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ABD’de yayımlanan bir araştırmada Kaliforniya kondorlarının "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreyebildiği açıklandı.San Diego Hayvanat Bahçesi, 2001 ve 2009 yıllarında yumurtadan çıkan iki erkek Kaliforniya kondorunun yalnızca anneleri ile genetik bağı bulunduğunu belirtti.Yaban arısı, kertenkele ve köpekbalığı gibi bazı türlerin eşeysiz, partenogenez yoluyla üreyebildiği bilinmekle birlikte, yeni dünya akbabaları ailesinden gelen kondorun böyle üreyebildiği ilk kez tespit edilmiş oldu.Araştırmada, dişi kuşların bazen erkek bir kuşun yokluğunda partenogenez yoluyla üreyebildiği, ancak bu durumda dişi kondorların üredikleri sırada yaşam alanlarında birer erkek kondor bulunduğu belirtildi.Kaliforniya kondorlarının 60 yıla kadar yaşayabildikleri ancak partenogenez yoluyla dünyaya gelen iki erkek kuşun sağlıksız oldukları, birisinin 2 yaşına ulaşmadan, diğerininse 8 yaşında öldüğü bilgisi verildi.Bilim insanları, doğada nadir görülen partenogenez üremede dişilerin erkeklerden gelen genetik malzemeye ihtiyaç duymayan yumurtalarla döllenme gerçekleşmeden üreyebildiğini ifade ediyor.

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abd, kaliforniya, akbaba, kaliforniya kondoru