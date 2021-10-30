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Dişi Kaliforniya kondorlarında 'bakire doğum' görüldü
01:43 30.10.2021 (güncellendi: 01:48 30.10.2021)
© AP PhotoKaliforniya kondoru
© AP Photo
Bir çeşit akbaba olan Kaliforniya kondorlarında "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreme gerçekleşti.
ABD’de yayımlanan bir araştırmada Kaliforniya kondorlarının "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreyebildiği açıklandı.
San Diego Hayvanat Bahçesi, 2001 ve 2009 yıllarında yumurtadan çıkan iki erkek Kaliforniya kondorunun yalnızca anneleri ile genetik bağı bulunduğunu belirtti.
Yaban arısı, kertenkele ve köpekbalığı gibi bazı türlerin eşeysiz, partenogenez yoluyla üreyebildiği bilinmekle birlikte, yeni dünya akbabaları ailesinden gelen kondorun böyle üreyebildiği ilk kez tespit edilmiş oldu.
For the first time, California condors have been recorded producing offspring without mating—joining sharks, rays, and lizards on the list of creatures that can experience "virgin birth" https://t.co/yaxJrtLRin— National Geographic (@NatGeo) October 28, 2021
Araştırmada, dişi kuşların bazen erkek bir kuşun yokluğunda partenogenez yoluyla üreyebildiği, ancak bu durumda dişi kondorların üredikleri sırada yaşam alanlarında birer erkek kondor bulunduğu belirtildi.
Kaliforniya kondorlarının 60 yıla kadar yaşayabildikleri ancak partenogenez yoluyla dünyaya gelen iki erkek kuşun sağlıksız oldukları, birisinin 2 yaşına ulaşmadan, diğerininse 8 yaşında öldüğü bilgisi verildi.
Bilim insanları, doğada nadir görülen partenogenez üremede dişilerin erkeklerden gelen genetik malzemeye ihtiyaç duymayan yumurtalarla döllenme gerçekleşmeden üreyebildiğini ifade ediyor.
Scientists have been breeding California condors for over 30 years. So it was quite a shock when they discovered that the endangered birds are capable of "virgin birth," @sarahzhang reports. https://t.co/G1OFLid33m— The Atlantic (@TheAtlantic) October 28, 2021