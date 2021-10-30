Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir’

"Bazen sosyal medyada biri paylaşıyor: ‘Kızımın mutlu gününe birlikte katıldık' falan, bakıyorsun; çocuğu Allah'ın emrettiği tesettürden uzak. Hem o günahı işlemiş; hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle şahitlerini çoğaltıyor, günahına şahitlik edenleri çoğaltıyor. Başka bir günaha aracılık ediyor. Bu nasıl bir hal, bu nasıl bir anlayış. Bütün işlerimizin ölçülere uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin düğün hazırlıklarımızın, törenlerimizin de dini ölçülere imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir.”