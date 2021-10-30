https://tr.sputniknews.com/20211030/docentlik-belgesi-sahte-cikan-zulal-atalay-lacin-2-yil-once-de-yakalanmis--1050321261.html

Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış

Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış

Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Zulal Atalay Laçin soruşturmasında yeni... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T09:45+0300

2021-10-30T09:45+0300

2021-10-30T09:45+0300

türkiye

sahte belge

doçent

zehra zulal atalay laçin

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Laçin, 28 Eylül’de Aksaray Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ‘Doçent’ unvanıyla göreve başladı. Ancak bir süre sonra dosyasındaki doçentlik belgesinin sahte olduğu belirlendi ve üniversite ile ilişiği kesildi. Laçin daha sonra gözaltına alınarak ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı.Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberinde aktardığı yeni detaylara göre, Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar “Hayırlı olsun” ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin’in anlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasında doçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin “Hatırlamıyorum” diye cevap verince diğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi. Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılan yazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim’de de Laçin’in üniversite ile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.Yapılan ilk incelemeye göre Laçin üniversiteyle ilgili prosedürlere uygun olarak ‘noter onaylı’ Doçentlik Belgesi verdi. Yine ilgili prosedüre göre dosyasındaki makale ve diğer çalışmalar da üç ayrı üniversiteye gönderilerek incelenmeleri istendi. Çalışmaları inceleyen kurullardan ‘olumlu’ raporu gelince de Laçin göreve başladı. Ancak Laçin’in noterden onaylatarak üniversiteye verdiği doçentlik belgesinin aslı ÜAK kayıtlarında bulunmuyor. Savcılık öncelikle bu belgenin nasıl düzenlendiğini araştırıyor.Zulal Atalay Laçin 2019’da subay ve astsubay yetiştiren bir fakülte niteliğindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne de aynı belgelerle başvuru yaptı. Ancak çeşitli rütbelerdeki jandarma subaylarından oluşan Bilim Kurulu, Laçin’in dosyasından şüphelendi. Dosyadaki makalelerin kimi çok kaliteli kimi ise çok vasattı. Aradaki ‘uçurum’, kurul başkanı Doçent Dr. Albay Cenker Korhan Demir’in dikkatini çekti. Albay ayrıca uluslararası ilişkiler doçentiydi. Ne o ne de arkadaşları başvuru sahibi hocanın adını hiç duymamışlardı. Şüpheleri artınca araştırma derinleşti. Laçin oraya da noter onaylı doçentlik belgesi sunmuştu. Belgenin aslı talep edilince aslını ibraz edemedi. Ardından Jandarma Kurulu, Laçin’in başvurusunu reddetti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/docentlik-belgesi-sahte-cikan-ogretim-uyesi-gozaltina-alindi-1050218885.html

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sahte belge, doçent , zehra zulal atalay laçin