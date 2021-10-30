Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211030/dogal-afet-sigortalari-kurumu-tarihinin-en-yuksek-hasar-odemesini-yapti-1050332553.html
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, "İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T20:39+0300
2021-10-30T20:39+0300
tazminat
ödeme
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043139398_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_1b5d2479538857ab57013e44de6752b6.jpg
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir depreminin birinci yılı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde acıların hala taze olduğu belirtilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.Açıklamada, DASK'ın önceliğinin, sigortalıların depremin ardından en kısa sürede tazminat ödemelerini alarak hayatlarına devam etmelerine destek olmak olduğu, tüm planlamaları ve çalışmaları bu öncelikle yürüttüğü anlatıldı.DASK İletişim Merkezi kuruldu30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden çok kısa bir süre sonra DASK'ın, hasar tespit çalışmalarına başlamak ve bir an önce vatandaşlara ihtiyacı olan desteği sunabilmek için deprem bölgesinde olduğu anlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043139398_58:0:1142:813_1920x0_80_0_0_e8f6a8906a25a70f64fc0e07d3e9f0a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tazminat, ödeme, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı

20:39 30.10.2021
© AAİzmir depremi arama kurtarma çalışmaları
İzmir depremi arama kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
Abone ol
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, "İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir" açıklamasını yaptı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir depreminin birinci yılı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde acıların hala taze olduğu belirtilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.
Açıklamada, DASK'ın önceliğinin, sigortalıların depremin ardından en kısa sürede tazminat ödemelerini alarak hayatlarına devam etmelerine destek olmak olduğu, tüm planlamaları ve çalışmaları bu öncelikle yürüttüğü anlatıldı.

DASK İletişim Merkezi kuruldu

30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden çok kısa bir süre sonra DASK'ın, hasar tespit çalışmalarına başlamak ve bir an önce vatandaşlara ihtiyacı olan desteği sunabilmek için deprem bölgesinde olduğu anlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"İlk kez bir depremin ardından sigortalılarımızın soru ve taleplerine en hızlı şekilde dönüş yapabilme hedefiyle DASK İletişim Merkezi'ni kurduk. Eksper görevlendirmelerimizi de hızla yaparak depremden sonra kısa bir süre içinde ilk hasar ödemelerini gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla İzmir ve çevre illerden aldığımız toplam 30 bin hasar dosyasına 410 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Bu tutar kurum tarihimizin tek bir depremde yaptığı en yüksek hasar ödemesidir. DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi ise 1,1 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. DASK’ın kuruluşundan bugüne geçen 21 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı yüzde 59’a yükseldi. Ancak bizim hedefimiz elbette yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak. Tüm vatandaşlarımızı, bu hedefimize ortak olarak evlerini Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almaya davet ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:39Doğal Afet Sigortaları Kurumu, tarihinin en yüksek hasar ödemesini yaptı
20:25Bakan Ersoy: AKM’yi artık bina olarak değil, Beyoğlu Kültür Yolu rotasının halkası olarak görüyoruz
20:22'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
20:11Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını
19:49Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
19:37Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü
19:35Erdoğan: Türk vatandaşları 3.5 milyonluk nüfuslarıyla Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi
19:30Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti
19:07 Yemen’in güneyinde patlayıcı yüklü otomobil infilak etti: Ölü ve yaralılar var
19:02Orhan Ayhan, Kick Boks Federasyonu onursal başkanlığına seçildi
18:43Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP'ye tepki: Tezkere oylamasındaki tutumu onlar adına utanç vesikası
18:43Soylu: Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, 'burası Kürdistan'dır' demedi
18:22Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı
18:15Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi
18:09Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan 'poşetsiz teslimat' kararı
17:58İlker Başbuğ'dan 14 generalin tutuklanmasına tepki: Yüreğim yanıyor
17:58Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
17:56Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light güçlendirici aşı olarak kullanılmalı
17:52Ordu'ya giden Muharrem İnce kıraathanede okey oynadı: 'Kumarda kaybeden siyasette kazanır'
17:33Marmaris'te sağanak: Kapalı Çarşı'yı 15 dakikada su bastı