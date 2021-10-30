https://tr.sputniknews.com/20211030/doktorlari-kralice-elizabethe-iki-hafta-daha-dinlenmesini-tavsiye-etti-1050325207.html

Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti

Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti

Britanya Kraliçesi Elizabeth'e doktorlarının iki hafta daha dinlenmesini ve bu sırada resmi ziyaret gerçekleştirmemesini önerdiği belirtildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T13:51+0300

2021-10-30T13:51+0300

2021-10-30T13:51+0300

yaşam

ingiltere

britanya

kraliçe elizabeth

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe'nin bu süre içinde internet üzerinden yapılacak görüşmeler gibi hafif görevler gerçekleştirebileceğini ifade etti.T24'ün aktardığı haberde, Kraliçe'nin 14 Kasım'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü törenlerine katılmak istediği ifade edildi.Kraliçe, 20 Ekim'deki Kuzey İrlanda ziyaretini iptal ettikten sonra hastanede muayene edilmişti.Kraliçe salı günü büyükelçilerle video bağlantı ile görüşse de bu hafta sonu Glasgow'da başlayacak BM İklim Değişikliği Zirvesi'ne (Cop26) katılmayacağı ifade edildi. Zirvede Kraliçe'nin önceden kaydedilmiş bir konuşması yayınlanacak.

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ingiltere, britanya, kraliçe elizabeth