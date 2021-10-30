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https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogan-g20-kapsaminda-hollanda-basbakani-rutte-ile-bir-araya-geldi-1050329652.html
Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T17:58+0300
2021-10-30T17:58+0300
2021-10-30T18:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mark rutte
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Erdoğan Hollanda Başbakanı ile olan görüşmesinden önce de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı
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recep tayyip erdoğan, mark rutte
Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi 17:58 30.10.2021 (güncellendi: 18:07 30.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Erdoğan Hollanda Başbakanı ile olan görüşmesinden önce de AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.
Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı