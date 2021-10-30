https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogan-g20-kapsaminda-hollanda-basbakani-rutte-ile-bir-araya-geldi-1050329652.html

Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

Erdoğan, G20 kapsamında Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T17:58+0300

2021-10-30T17:58+0300

2021-10-30T18:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mark rutte

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Erdoğan Hollanda Başbakanı ile olan görüşmesinden önce de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı

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recep tayyip erdoğan, mark rutte