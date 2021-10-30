https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogandan-talimat-eytliler-icin-yeni-formul-1050328372.html

Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül

Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların başladığı belirtildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T16:45+0300

2021-10-30T16:45+0300

2021-10-30T16:45+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

emekli

formül

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

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Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi gündeme gelen düzenlemelerin detaylarını açıkladı.Çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Emeklilikte Yaşa Takınlalar (EYT) meselesi yeni bir durum değil. Uzun süredir gündemde olan bir durum. Daha öncede gündeme geldi ve çalışmalar yapıldı. Bunun mali boyutunun çalışılması gerekiyor. Çalışmalar bu nedenle üzün sürüyor. Sadece SSK'lılar değil BAĞ-KUR'lular ve memurlar da var. Bu nedenle çalışma sürüyor." dedi.Erdem'in EYT ile ilgili açıklamaları şöyle:Hükümet böyle bir irade koymuşsa ki Ankara'dan gelen haberler bu yönde ve bunun için bir çalışma yapılması ve ortaya formüllerin çıkarılması için bir talimatın olduğunu öğrendik. Burada bence 5'li bir formül çıkabilir.1-Kısmi emeklilikDaha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.2- Sigortaya bakılmasıEYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.3- Kademeli emeklilikAlmanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.4- Prim tamamlamaNormal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alıyor.5- Finlandiya modeliBu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor.Bu 5 model önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek.

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recep tayyip erdoğan, emekli, formül, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)