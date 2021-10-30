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https://tr.sputniknews.com/20211030/erdogandan-talimat-eytliler-icin-yeni-formul-1050328372.html
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların başladığı belirtildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T16:45+0300
2021-10-30T16:45+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
emekli
formül
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
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Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi gündeme gelen düzenlemelerin detaylarını açıkladı.Çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Emeklilikte Yaşa Takınlalar (EYT) meselesi yeni bir durum değil. Uzun süredir gündemde olan bir durum. Daha öncede gündeme geldi ve çalışmalar yapıldı. Bunun mali boyutunun çalışılması gerekiyor. Çalışmalar bu nedenle üzün sürüyor. Sadece SSK'lılar değil BAĞ-KUR'lular ve memurlar da var. Bu nedenle çalışma sürüyor." dedi.Erdem'in EYT ile ilgili açıklamaları şöyle:Hükümet böyle bir irade koymuşsa ki Ankara'dan gelen haberler bu yönde ve bunun için bir çalışma yapılması ve ortaya formüllerin çıkarılması için bir talimatın olduğunu öğrendik. Burada bence 5'li bir formül çıkabilir.1-Kısmi emeklilikDaha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.2- Sigortaya bakılmasıEYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.3- Kademeli emeklilikAlmanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.4- Prim tamamlamaNormal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alıyor.5- Finlandiya modeliBu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor.Bu 5 model önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek.
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recep tayyip erdoğan, emekli, formül, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül

16:45 30.10.2021
© Fotoğraf : DHAMaltepe'de EYT mitingi
Maltepe'de EYT mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların başladığı belirtildi.
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve emeklilerle ilgi gündeme gelen düzenlemelerin detaylarını açıkladı.
Çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Emeklilikte Yaşa Takınlalar (EYT) meselesi yeni bir durum değil. Uzun süredir gündemde olan bir durum. Daha öncede gündeme geldi ve çalışmalar yapıldı. Bunun mali boyutunun çalışılması gerekiyor. Çalışmalar bu nedenle üzün sürüyor. Sadece SSK'lılar değil BAĞ-KUR'lular ve memurlar da var. Bu nedenle çalışma sürüyor." dedi.
Erdem'in EYT ile ilgili açıklamaları şöyle:
Hükümet böyle bir irade koymuşsa ki Ankara'dan gelen haberler bu yönde ve bunun için bir çalışma yapılması ve ortaya formüllerin çıkarılması için bir talimatın olduğunu öğrendik. Burada bence 5'li bir formül çıkabilir.

1-Kısmi emeklilik

Daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

2- Sigortaya bakılması

EYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmaması da değerlendiriliyor.

3- Kademeli emeklilik

Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.

4- Prim tamamlama

Normal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alıyor.

5- Finlandiya modeli

Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor.
Bu 5 model önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek.
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