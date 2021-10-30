Ermitaj Müzesi’nde savaş kahramanları galerisine resmini asan Rus blogger hakkında inceleme talebi

Kirill Smorodin isimli Rus blogger geçen hafta müzede Vatanseverlik Savaşı’na katılanların portrelerinin bulunduğu odaya askeri kostümle olduğu bir resmini asıp önünde fotoğraf paylaştı.Fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden Ermitaj Müzesi savcılığa başvurarak hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.Smorodin, anavatanın savunucularının anısına hakaret etmekle suçlanıyor.Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Smorodin, bunun ‘zararsız bir şaka’ olduğunu ifade etti.Smorodin, daha sonra hesabından bir açıklama yayınlayarak özür diledi, müzenin Müdürü Mihail Borisoviç Piotrovskiy’e de bir özür mektubu yazdığını aktardı.Müzede gönüllü olarak çalışmayı ve bir sergi organizasyonuna yardım etmeyi teklif eden Smorodin, kimseye hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki ünlü ve köklü Ermitaj Müzesi, Rus blogger Kirill Smorodin’in müzenin 1812’deki Vatanseverlik Savaşı’nda yer alan kişilerin portrelerinin bulunduğu galeriye kendi resmini asmasının ardından savcılığa başvurdu.
Kirill Smorodin isimli Rus blogger geçen hafta müzede Vatanseverlik Savaşı’na katılanların portrelerinin bulunduğu odaya askeri kostümle olduğu bir resmini asıp önünde fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden Ermitaj Müzesi savcılığa başvurarak hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.