https://tr.sputniknews.com/20211030/esinin-siddetinden-kacmak-icin-balkona-carsaf-asip-asagi-inmeye-calisan-kadin-agir-yaralandi-1050318435.html

Eşinin şiddetinden kaçmak için balkona çarşaf asıp aşağı inmeye çalışan kadın ağır yaralandı

Eşinin şiddetinden kaçmak için balkona çarşaf asıp aşağı inmeye çalışan kadın ağır yaralandı

Kayseri'de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T01:36+0300

2021-10-30T01:36+0300

2021-10-30T01:36+0300

türkiye

kayseri

kadına yönelik şiddet

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda koca Y.Ö., eşi C.Ö.'ye şiddet uygulamaya başladı. Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kayseri

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kayseri, kadına yönelik şiddet