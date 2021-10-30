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https://tr.sputniknews.com/20211030/eski-lubnan-basbakani-hariri-suudi-arabistanla-yasanan-krizden-hizbullahi-sorumlu-tuttu-1050320273.html
Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'la yaşanan krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu
Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'la yaşanan krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu
Eski Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad'ı eleştiren ifadeleri nedeniyle Suudi... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T04:28+0300
2021-10-30T04:28+0300
dünya
suudi arabistan
lübnan
hizbullah
saad hariri
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Suudi Arabistan'ın, Kardahi'nin açıklamalarına tepki olarak Lübnan'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasının ardından Hariri'nin basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.Hariri, "(Bu olayın) sorumluluğu her şeyden önce Araplar ve Körfez ülkeleri arasında düşmanlık yayan Hizbullah'ın ve dizginleri; siyasi cücelerin, basının ve Arap yönetimlerinin onuruna saldıranların eline veren yönetimindir" ifadesini kullandı.Kardeş ülkelerin çıkarlarının ve emniyetinin İran'dan gelen tehlikelere maruz bırakılmasıyla Lübnan'ın egemenliğinin korunamayacağını belirten Hariri, "Artık herkes Lübnan'ın Arap kimliğinin, ülkenin güvenliğine giden yol, bunun aksinin ise cehenneme koşma olduğunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Suudi Arabistan dün, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini istemiş ayrıca Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi istişare için geri çağırmış ve Lübnan'dan tüm ithalatı da durdurmuştu.Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlamasıKardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu."Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin, hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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suudi arabistan, lübnan, hizbullah, saad hariri

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'la yaşanan krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu

04:28 30.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRSuikasta kurban giden babası Refik Hariri'nin portresi önünde başbakanlıktan istifasını sunacağını açıklayan Saad Hariri, salondan çıkarken
Suikasta kurban giden babası Refik Hariri'nin portresi önünde başbakanlıktan istifasını sunacağını açıklayan Saad Hariri, salondan çıkarken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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Eski Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Riyad'ı eleştiren ifadeleri nedeniyle Suudi Arabistan'la yaşanan diplomatik krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu.
Suudi Arabistan'ın, Kardahi'nin açıklamalarına tepki olarak Lübnan'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasının ardından Hariri'nin basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.
Hariri, "(Bu olayın) sorumluluğu her şeyden önce Araplar ve Körfez ülkeleri arasında düşmanlık yayan Hizbullah'ın ve dizginleri; siyasi cücelerin, basının ve Arap yönetimlerinin onuruna saldıranların eline veren yönetimindir" ifadesini kullandı.
Kardeş ülkelerin çıkarlarının ve emniyetinin İran'dan gelen tehlikelere maruz bırakılmasıyla Lübnan'ın egemenliğinin korunamayacağını belirten Hariri, "Artık herkes Lübnan'ın Arap kimliğinin, ülkenin güvenliğine giden yol, bunun aksinin ise cehenneme koşma olduğunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan dün, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini istemiş ayrıca Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi istişare için geri çağırmış ve Lübnan'dan tüm ithalatı da durdurmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin, hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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