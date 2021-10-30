https://tr.sputniknews.com/20211030/fetullah-gulenin-yegeni-umraniyede-gozaltina-alindi--1050322274.html

Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Mahmut K. Ümraniye'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mahmut K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T11:08+0300

2021-10-30T11:08+0300

2021-10-30T11:08+0300

türkiye

gözaltı

fetö

fetullah gülen

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Âdem Yavuz Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Muhammet Mahmut K.'nin adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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gözaltı, fetö, fetullah gülen