https://tr.sputniknews.com/20211030/gulsen-konserinde-bicaklanan-15-yasindaki-ozan-hayatini-kaybetti-1050326831.html

Gülşen konserinde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan hayatını kaybetti

Gülşen konserinde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan hayatını kaybetti

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, 17 yaşındaki M.C. tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Akif Ozan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T15:11+0300

2021-10-30T15:11+0300

2021-10-30T15:11+0300

türkiye

29 ekim

konser

gülşen

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan, iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uğur Mumcu Meydanı’nda sahneye çıkan Gülşen’in konserine gitti.Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı.M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan’ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçunu da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.C.yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.'Oğlum sebepsiz yere öldü'Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri yapılan Akif Ozan Özdoğanın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Özdoğan’ın annesi Emel Özdoğan, “Onlar gittikten sonra aradım. Oğlum ben de geleceğim dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum” dedi.Akif Ozan Özdoğan’ın babası Ahmet Duran Özdoğan’ın, 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

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29 ekim, konser, gülşen, 29 ekim cumhuriyet bayramı