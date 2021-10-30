https://tr.sputniknews.com/20211030/icisleri-bakanligi-2011den-bu-yana-8-bin-585-yabanci-terorist-savasci-sinir-disi-edildi-1050322387.html

İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T11:28+0300

2021-10-30T11:28+0300

2021-10-30T11:28+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

yabancı terörist savaşçı (yts)

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İçişleri Bakanlığı, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 75 YTS sınır dışı edildi.Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

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içişleri bakanlığı, yabancı terörist savaşçı (yts)