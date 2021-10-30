Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211030/icisleri-bakanligi-2011den-bu-yana-8-bin-585-yabanci-terorist-savasci-sinir-disi-edildi-1050322387.html
İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T11:28+0300
2021-10-30T11:28+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
yabancı terörist savaşçı (yts)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049164_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_09536765ae8c6d26347f02fe0ffa8666.jpg
İçişleri Bakanlığı, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 75 YTS sınır dışı edildi.Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049164_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_c1e5f981c837018d01d5b3dd4903c8ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, yabancı terörist savaşçı (yts)

İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

11:28 30.10.2021
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© DHA
Abone ol
İçişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam bin 75 YTS sınır dışı edildi.
Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.
Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:12Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
13:03Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir’
12:53Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek
12:33Sudan'daki darbenin lideri Burhan: Ülkedeki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor
12:32Karar yazarı Berkan: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti
12:23Araştırma: Koronavirüs belirtisi göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor
12:10Meteoroloji'den bazı iller için kar uyarısı
12:03Kılıçdaroğlu: Adaylık isteyen kimseye olumlu yanıt vermedim
11:58Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
11:43Maradona'nın doğduğu ev 'ulusal tarihi yer' ilan edildi
11:36RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu 1 milyon TL'ye yenilenecek
11:28İçişleri Bakanlığı: 2011'den bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
11:08Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı
11:0432 yıllık cezadan beraat etti: Kürşat Yılmaz tahliye oldu
10:52Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Yeniden kapanma gündeme gelebilir
10:47Macron: Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair kanıt yok
10:17Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
10:05Bill Gates, Fethiye'de koy kapatıp doğum gününü kutladı
09:52Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu
09:45Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış