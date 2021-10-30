https://tr.sputniknews.com/20211030/karabukte-bir-eve-pompali-tufekle-ates-acildi-1050333850.html

Karabük'te bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Karabük'te bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı

Karabük'te bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde kimsenin olmadığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T21:56+0300

2021-10-30T21:56+0300

2021-10-30T21:56+0300

türkiye

silahlı saldırı

ev

pompalı tüfek

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Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.’nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru art arda ateş açtığı görüldü.

türkiye

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silahlı saldırı, ev, pompalı tüfek