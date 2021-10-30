https://tr.sputniknews.com/20211030/karar-yazari-berkan-merkez-bankasi-enflasyonla-mucadele-etmekten-vazgecti-1050323358.html

Karar yazarı Berkan: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti

Karar yazarı Berkan: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti

Karar yazarı İsmet Berkan, Merkez Bankası'nın sunduğu enflasyon raporuna dikkat çekerek, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti. Yani bir... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T12:32+0300

2021-10-30T12:32+0300

2021-10-30T12:32+0300

ekonomi

enflasyon

ismet berkan

merkez bankası

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Berkan, 'Deneme-yanılma, sonra yeniden yanılma bir öğrenme yöntemi olamaz' başlıklı köşesinde, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu değerlendirdi.Son raporun öncekilere göre farklı olduğunu belirten Berkan, "Normalde Merkez Bankası’nın gelecekte uygulayacağı politikaları anlatan stratejisi yazılı olur ama bu kez durum farklıydı. Ne yazılı Enflasyon Raporu’nda ne de Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun önceden hazırladığı konuşmasında bankanın para politikasının bundan sonra hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceğine dair bir şey vardı" dedi.Berkan yazısının devamında şunları kaydetti:"Türkiye’nin cari fazla üreten, yani başkasından borç almak zorunda kalmayan bir ekonomi olmasını herkes ister.Ancak, başka hiçbir şey değişmemiş, sadece TL değer kaybetmişken bunu başarmak mümkün değil.İki sebeple değil:1. Türkiye’nin zaten iç pazarı tamamen baskılamadan ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapabilecek bir üretimi ve kapasitesi yok; iç pazarın baskılanmasını ise Tayyip Erdoğan istemez;2. Diyelim ki dönemsel cari fazla yarattık ve kur dengelendi, bu hemen ithalatın ucuzlaması olarak bize geri dönecek ve ekonomi yeniden cari açık yaratır hale gelecektir; bunu cari fazla verdiğimiz 2019’dan 2020’ye geçerken yaşadık, daha salgın başlamadan ithalat patlamıştı bile.O yüzden, Merkez Bankası Başkanı’nın perşembe günü yaptığı Enflasyon Raporu sunumunun tek bir anlamı var aslında: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti.Yani bir anlamda banka kendi varlık sebebini ortadan kaldırdı. Oysa bankaya kanunla verilmiş olan bir görev fiyat istikrarını sağlamak.Bankanın bütün politikalarını bu amaca ulaşmak için oluşturması, bütün ekonomi ve piyasalar için bir işaret feneri işlevi görür, diğer bütün aktörler bu sabiti elde var bir sayarak kendi pozisyonlarını belirlerlerdi.Öyle bir sabitimiz artık yok, Merkez Bankası “cari fazlayı destekliyor” söylendiğine göre. Bunu nasıl yapacağı meçhul, yapabilir mi, o daha da meçhul.Pusulamız ve işaret fenerimiz yok artık. Fırtınalı denizdeyiz."

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enflasyon, ismet berkan, merkez bankası