Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211030/kastamonu-ak-parti-il-baskanindan-poster-yorumu-sindireceksiniz-1050325779.html
Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz
Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz
Kastamonu’daki 29 Ekim kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin açılmasına gösterilen tepkilere, Kastamonu AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü cevap verdi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T14:23+0300
2021-10-30T14:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
kastamonu
29 ekim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050325754_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_203a2451f0c9688af5223d7a1208552f.jpg
Kastamonu AK Parti İl başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen gösteride askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açmasına gösterilen tepkilere cevap verdi.“Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de; Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı’dır” diyen Ünlü, “Önce bunu kabul edecek ve içinize sindireceksiniz. İstediğiniz kadar atın tutun. Hangi yolu denerseniz deneyin fark etmeyecek. Bu ülkenin 2023 ve 2053 hedeflerine giden kutlu yolunu tıkayamayacaksınız. Başaramayacaksınız” dedi.'Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın'Ünlü, "Şunu bilin ki cumhurbaşkanımız, büyük lokmadır. Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın" ifadeleriyle bitirdiği açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Türk düşmanı ülkelerin, iç karışıklığa sebebiyet veren terör örgütlerinin, dernek ve vakıf adı altında bağımsızlığımıza göz diken hain topluluklarının bayrak ve flamarından rahatsız olmayanların, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve askerin başkomutanının fotoğraflarından rahatsızlık duymasının ne anlama geldiği yorumunu, aziz milletimize ve kıymetli vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu ülkeyi bölmeyi, insanlarımızı kuruplaştırmayı, gençlerimizin beyinlerini yıkamayı ve bu büyük milletin aydınlığa çıkan yolda verdiği mücadeleyi kimse engelleyemeyecek ve bu yükselişin önünü kesmeyi başaramayacaksınız."
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050325754_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_70253da9a2905de5e983035093ba7e3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, kastamonu, 29 ekim

Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz

14:23 30.10.2021
© Twitter Kastamonu’daki 29 Ekim kutlaması
Kastamonu’daki 29 Ekim kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Twitter
Abone ol
Kastamonu’daki 29 Ekim kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin açılmasına gösterilen tepkilere, Kastamonu AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü cevap verdi.
Kastamonu AK Parti İl başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen gösteride askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açmasına gösterilen tepkilere cevap verdi.
“Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de; Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı’dır” diyen Ünlü, “Önce bunu kabul edecek ve içinize sindireceksiniz. İstediğiniz kadar atın tutun. Hangi yolu denerseniz deneyin fark etmeyecek. Bu ülkenin 2023 ve 2053 hedeflerine giden kutlu yolunu tıkayamayacaksınız. Başaramayacaksınız” dedi.

'Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın'

Ünlü, "Şunu bilin ki cumhurbaşkanımız, büyük lokmadır. Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın" ifadeleriyle bitirdiği açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Türk düşmanı ülkelerin, iç karışıklığa sebebiyet veren terör örgütlerinin, dernek ve vakıf adı altında bağımsızlığımıza göz diken hain topluluklarının bayrak ve flamarından rahatsız olmayanların, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve askerin başkomutanının fotoğraflarından rahatsızlık duymasının ne anlama geldiği yorumunu, aziz milletimize ve kıymetli vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu ülkeyi bölmeyi, insanlarımızı kuruplaştırmayı, gençlerimizin beyinlerini yıkamayı ve bu büyük milletin aydınlığa çıkan yolda verdiği mücadeleyi kimse engelleyemeyecek ve bu yükselişin önünü kesmeyi başaramayacaksınız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:14Rusya'da 40 bin 251 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
15:11Gülşen konserinde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan hayatını kaybetti
15:05Putin: Rusya ekonomi politikasını düzeltti, bütçe fazla verecek
15:00Messi'nin oyundan alma gerekçesi açıklandı
14:53Rus Dışişleri: Rus aşısı olan diplomatlara karşı ayrımcılık yapılıyor
14:44Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 'özel hastanelere ücret ödemeyin' uyarısı
14:42Berna Yılmaz, eşi Mesut Yılmaz'ı anlattı: 'Yavuz'un erken vedasının ardından hastalığı başladı'
14:28Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama
14:23Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz
14:13Bülent Ersoy, sahte PCR testinden dolayı hapis yatan eski orkestra üyesiyle canlı yayında kavga etti
14:02ABD basını: Almanya, Rusya uğruna NATO'dan uzaklaşıyor
13:56Demirören'den Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava
13:51Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti
13:43Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' oldu
13:22Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden ile görüşme Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da
13:12Mark Zuckerberg'in Meta sunumunda viral olan gizem çözüldü
13:03Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı: 'Gelin ve damadın parklarda çektirdiği fotoğraflar teşhirciliktir’
12:53Şok Marketler de 'fahiş fiyat' cezasına itiraz edecek
12:33Sudan'daki darbenin lideri Burhan: Ülkedeki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor
12:32Karar yazarı Berkan: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti