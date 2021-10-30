https://tr.sputniknews.com/20211030/kastamonu-ak-parti-il-baskanindan-poster-yorumu-sindireceksiniz-1050325779.html

Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz

Kastamonu AK Parti il başkanından poster yorumu: Sindireceksiniz

Kastamonu’daki 29 Ekim kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin açılmasına gösterilen tepkilere, Kastamonu AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü cevap verdi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T14:23+0300

2021-10-30T14:23+0300

2021-10-30T14:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

kastamonu

29 ekim

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Kastamonu AK Parti İl başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen gösteride askerlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açmasına gösterilen tepkilere cevap verdi.“Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de; Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı’dır” diyen Ünlü, “Önce bunu kabul edecek ve içinize sindireceksiniz. İstediğiniz kadar atın tutun. Hangi yolu denerseniz deneyin fark etmeyecek. Bu ülkenin 2023 ve 2053 hedeflerine giden kutlu yolunu tıkayamayacaksınız. Başaramayacaksınız” dedi.'Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın'Ünlü, "Şunu bilin ki cumhurbaşkanımız, büyük lokmadır. Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın" ifadeleriyle bitirdiği açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Türk düşmanı ülkelerin, iç karışıklığa sebebiyet veren terör örgütlerinin, dernek ve vakıf adı altında bağımsızlığımıza göz diken hain topluluklarının bayrak ve flamarından rahatsız olmayanların, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve askerin başkomutanının fotoğraflarından rahatsızlık duymasının ne anlama geldiği yorumunu, aziz milletimize ve kıymetli vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu ülkeyi bölmeyi, insanlarımızı kuruplaştırmayı, gençlerimizin beyinlerini yıkamayı ve bu büyük milletin aydınlığa çıkan yolda verdiği mücadeleyi kimse engelleyemeyecek ve bu yükselişin önünü kesmeyi başaramayacaksınız."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, kastamonu, 29 ekim