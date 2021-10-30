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https://tr.sputniknews.com/20211030/kazanmak-icin-oyna-squid-gamein-kripto-parasi-dort-gunde-439a-katlandi-1050320559.html
‘Kazanmak için oyna’: Squid Game’in kripto parası dört günde 439’a katlandı
‘Kazanmak için oyna’: Squid Game’in kripto parası dört günde 439’a katlandı
Kısa sürede dünyada ses getiren, Netflix’in en çok izlenen dizisi Squid Game’in adına artık bir kripto para var. Salı günü bir centten (0,0958 lira) satılan... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T05:15+0300
2021-10-30T05:15+0300
ekonomi
kripto para
squid game
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17 Eylül’de yayınlanan Güney Kore yapımı dizi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti. Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiğinde eleniyor; bir başka deyişle öldürülüyor.Diken'in haberine göre Squid, ‘kazanmak için oyna’ diye nitelendirilen bir kripto para. İzleyiciler tokenları bilgisayar oyunlarında kullanmak üzere satın alıyor, oyunlarda daha fazla token kazanabiliyor. Sonra bunlar başka kripto paralarla veya itibari paralarla değiştirilebiliyor. Piyasa işlem hacmi 184 milyon dolar (1, 77 milyar lira).Squid’i satın alan çoğu kişi dizinin bir oyununu oynayacak, oyun kasım ayında başlayacak. Ne kadar çok kişi satın alırsa ödül havuzu o kadar büyüyecek. Kripto parayı geliştirenler yüzde 10, kazanan kişi ise yüzde 90 alacak.
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kripto para, squid game

‘Kazanmak için oyna’: Squid Game’in kripto parası dört günde 439’a katlandı

05:15 30.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Kısa sürede dünyada ses getiren, Netflix’in en çok izlenen dizisi Squid Game’in adına artık bir kripto para var. Salı günü bir centten (0,0958 lira) satılan ‘Squid’ cuma sabahı 2.34 dolara (22,41 lira) yükseldi. Gün içinde yükseliş sürdü ve 4,39 dolara (42,04 lira) çıkarak salıya kıyasla 439’a katlandı.
17 Eylül’de yayınlanan Güney Kore yapımı dizi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti. Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiğinde eleniyor; bir başka deyişle öldürülüyor.
Diken'in haberine göre Squid, ‘kazanmak için oyna’ diye nitelendirilen bir kripto para. İzleyiciler tokenları bilgisayar oyunlarında kullanmak üzere satın alıyor, oyunlarda daha fazla token kazanabiliyor. Sonra bunlar başka kripto paralarla veya itibari paralarla değiştirilebiliyor. Piyasa işlem hacmi 184 milyon dolar (1, 77 milyar lira).
Squid’i satın alan çoğu kişi dizinin bir oyununu oynayacak, oyun kasım ayında başlayacak. Ne kadar çok kişi satın alırsa ödül havuzu o kadar büyüyecek. Kripto parayı geliştirenler yüzde 10, kazanan kişi ise yüzde 90 alacak.
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