https://tr.sputniknews.com/20211030/kendisinden-habersiz-disari-cikti-diye-karisini-bicakladi-1050318061.html

'Kendisinden habersiz dışarı çıktı' diye karısını bıçakladı

'Kendisinden habersiz dışarı çıktı' diye karısını bıçakladı

Bursa’da bir kişi, "Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın" dediği karısını bıçakla yaraladı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T01:06+0300

2021-10-30T01:06+0300

2021-10-30T01:06+0300

türkiye

bursa

kadına yönelik şiddet

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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey mahallesinde meydana geldi.Kamile B. (42)‘nin 'kendisinden habersiz çarşıya çıktığını' öğrenen koca Şenol B. eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavga tartışmaya dönüştü. Şenol B. (57) mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçak ile eşi Kamile B. (42) ‘yi bıçakla yaraladı. Komşuların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içinde kalan Kamile B. (42) ‘yi ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri olay yerinde koca Şenol B. (57)‘yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

bursa

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bursa, kadına yönelik şiddet