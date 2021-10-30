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Kılıçdaroğlu: Adaylık isteyen kimseye olumlu yanıt vermedim
Kılıçdaroğlu: Adaylık isteyen kimseye olumlu yanıt vermedim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV programcısı Emin Çapa’nın gündeme getirdiği “partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T12:03+0300
2021-10-30T12:09+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
millet ittifakı
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Halk TV programcısı Emin Çapa, cumhurbaşkanlığı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü ve Millet İttifakı'ndan 'yeşil ışık' aldığını öne sürmüştü. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialara açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "Son günlerde iş dünyasından bazı isimlerin sizinle Millet İttifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yaptığı ve olumlu izlenim aldıkları yolunda haberler çıkıyor. Adaylık için olumlu görüş verdiğiniz kimse var mı? Varsa kimdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, millet ittifakı

Kılıçdaroğlu: Adaylık isteyen kimseye olumlu yanıt vermedim

12:03 30.10.2021 (güncellendi: 12:09 30.10.2021)
© AA / Alp Eren Kaya/CHP Kemal Kılıçdaroğlu
 Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA / Alp Eren Kaya/CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV programcısı Emin Çapa’nın gündeme getirdiği “partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü” iddiasına yanıt verdi.
Halk TV programcısı Emin Çapa, cumhurbaşkanlığı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü ve Millet İttifakı'ndan 'yeşil ışık' aldığını öne sürmüştü.
Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialara açıklık getirdi.
Kılıçdaroğlu, "Son günlerde iş dünyasından bazı isimlerin sizinle Millet İttifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yaptığı ve olumlu izlenim aldıkları yolunda haberler çıkıyor. Adaylık için olumlu görüş verdiğiniz kimse var mı? Varsa kimdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı.

Kimseye “Sen olmazsın” ya da “Olamazsın” demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben “olmaz” deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.

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