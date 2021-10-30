https://tr.sputniknews.com/20211030/kiz-cocugunu-istismara-kalkisan-kisi-kendini-ben-tum-cocuklari-severim-diyerek-savundu-1050319268.html

Kız çocuğunu istismara kalkışan kişi, kendini 'Ben tüm çocukları severim' diyerek savundu

Kız çocuğunu istismara kalkışan kişi, kendini 'Ben tüm çocukları severim' diyerek savundu

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan şahıs, mahkemedeki savunmasıyla şoke etti. Şahıs, "Ben kız olsun, erkek olsun... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T02:29+0300

2021-10-30T02:29+0300

2021-10-30T02:29+0300

türkiye

bursa

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Dehşete düşüren olay, 5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi.Murat Özyiğit (45), sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir kız çocuğuyla sohbet etti. Ardından ise Özyiğit, elini kız çocuğunun omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa doğru birlikte yürüdüğü kız çocuğunu götürdü ve burada öpmeye çalıştı.O sırada kız kardeşini almak için peşinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, kız çocuğunu bıraktı. Ardından ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan öfkeli mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü.Özyiğit kanlar içinde yerde kalırken, çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin öfkeli kalabalığın arasından alarak gözaltına aldığı Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet savcısının yaptığı soruşturma sonunda, Özyiğit hakkında 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Özyiğit'in yargılanmasına başlandı. Taraf avukatları ile kız çocuğu ve ailesinin salonda hazır bulunduğu duruşmaya, Özyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.'Ben kız, erkek tüm çocukları severim' dediMahkemede savunma yapan Özyiğit, "Ben olay günü sokaktan geçiyordum. Çocuklar da oyun oynuyordu. Yanlarından geçerken iddiaya konu kız çocuğuyla birlikte 10 adım yürüdük. Ben kız erkek fark etmez bütün çocukları çok severim. O yüzden kızın yanağından makas aldım. Sonra abisi 'sapık var' diye bağırınca ne olduğunu anlamadım. Herkes bana saldırdı. İddia ettikleri gibi kimseyi öpmedim, taciz etmedim" dedi.Duruşmada, salon boşaltıldıktan sonra pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu, sanığın kendisini istismar ettiğini belirten ifadelerde bulundu. Bu kişinin, ağabeyi gelince kendisini bıraktığını söyledi. Ağabeyinin de benzer ifade verdiği duruşmada olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.Dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiSavcı, görüntülere dikkat çekip, suçun 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' olduğunu belirtip, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için mütalaa verdi. Savcının talebini kabul eden mahkeme hakimi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi.12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiHakkında bu kez, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenilecek olan Murat Özyiğit'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20210706/5-yasindaki-kizi-taciz-ettigi-iddiasiyla-mahallede-linc-edildi-1044900983.html

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bursa, çocuklara yönelik cinsel istismar